Phoebe y Monica siempre: La dedicatoria de Lisa Kudrow a Courteney Cox ('Friends') que demuestra que son inseparables

Parece que aquello de 'I'll be there for you' no era solo una canción, pues las protagonistas de 'Friends' siempre están demostrando que lo que unió la sitcom permanece intacto.

Courteney Cox acaba de cumplir 56 años y la única 'friend' que la ha felicitado públicamente ha sido Lisa Kudrow. La actriz de Phoebe le ha dedicado un precioso mensaje lleno de halagos junto a una galería de imágenes de ambas en la mejor compañía peluda.

"Feliz cumpleaños @courteneycoxofficial mi genia generosa preciosa centrada gran buena AMIGA ("FRIEND") te quiero", escribía Lisa.

La intérprete de Monica Geller le ha contestado en la misma línea con un "Te quiero tambiéen" Mucho mucho.

¿Pueden ser más adorables?

