Los creadores de 'Stranger Things' se sinceran sobre la dificultad de que los niños protagonistas crezcan demasiado

Les hemos visto crecer delante de la pantalla y para sus directores eso es de lo más "estresante". Los niños de 'Stranger Things' ya no son tan niños y eso es algo con lo que han tenido que lidiar en la producción de la serie.

La ficción estaba rodando su cuarta temporada cuando golpeó la crisis global del coronavirus, por lo que aún no se sabe cuándo podrán terminar de filmar y menos aún su nueva fecha de estreno.

En cuanto al visible crecimiento de protagonistas como Millie Bobby Brown o Finn Wolfhard, Matt y Ross Duffer se han sincerado reconociendo que es un factor que tienen muy en cuenta.

"Es más estresante, pero intentamos abordarlo desde el punto de vista de la narración, para intentar aprovecharlo", aseguran a Deadline.

"La cosa es que tardamos un tiempo en escribir los guiones, y a veces aparecemos en el set y nos quedamos en plan, 'Oh dios mío, has estirado más de lo que tenía en mi cabeza. Sabía que ibas a crecer pero no sabía que ibas a crecer tanto. Así que tienes que adaptarte una vez que estás rodando y eso siempre es un reto. En esta ocasión, que tenemos la mayoría de la temporada terminada, podremos volver antes de que sean demasiado mayores".

