El mayor desafío de Anya Chalotra para interpretar a Yennefer de Vengerberg en 'The Witcher'

'The Witcher' se ha convertido en un éxito internacional en tiempo récord desde su estreno y los fans, no dejan de mostrar su admiración especialmente a uno de los protagonistas, Henry Cavill (Geralt de Rivia). Sin embargo, la interpretación del protagonista de Superman no ha sido la única alabada dentro del reparto, y es que muchos son los elogios que ha recibido la actriz Anya Chalotra.

¡Cuidado esta noticia puede tener spoilers! Chalotra da vida a Yennefer de Vengerberg, una hechicera mitad elfo quien será clave en el devenir de los pueblos y que, a su vez, tiene una historia muy especial junto a Geralt. En la primera temporada conocemos a Yennefer cuando era una adolescente acomplejada por su físico y repudiada por su familia quien pasa a convertirse en una poderosa y bella hechicera.

Como sabrás si has visto la ficción, varias son las líneas temporales que abarca la entrega y vemos a sus protagonistas en diferentes años y etapas de su vida. Pues bien ahora, Anya ha concedido una entrevista a Comic Book donde confiesa el mayor desafío que ha tenido a la hora de interpretar su papel: "Lo más desafiante ha sido que aunque yo tuviera 20 años cuando hice el papel, tuve que interpretar a un personaje desde sus 14 años hasta los 70", apunta.

A pesar de esa gran dificultad, Anya Chalotra ha disfrutado mucho de esta interpretación y cree que es su mejor trabajo hasta el momento: "Es el mejor momento que he vivido como actriz. Me encanta interpretar y preparar mi enfoque. Además, la gran cantidad de material que teníamos me ha permitido grabar escenas muy seguidas en un proceso muy diferente al que había probado anteriormente".

