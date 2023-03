Vitaminas para el embarazo: ¿cuáles debo tomar antes y después de la concepción?

Si buscas quedarte embarazada, debes prepararte para enfrentarte a numerosos cambios que alterarán tu modo de vida. Siguiendo una serie de hábitos y consejos, podremos encarar la búsqueda del embarazo con ilusión, disfrutando del proceso sin agobios ni estrés.

Entre estas buenas costumbres que debemos seguir, resulta fundamental llevar una dieta equilibrada y variada para favorecer la concepción y el proceso de gestación. Si ya una buena alimentación es muy beneficiosa en el resto de las etapas de nuestra vida, durante el embarazo se vuelve esencial, puesto que debemos asegurarnos de suministrar todos los nutrientes necesarios tanto para el bebé como para nosotras mismas.

De entre estos nutrientes esenciales, destacan las vitaminas. Estas sustancias no solo son fundamentales para el desarrollo del bebé durante el embarazo: también debemos asegurarnos de tomarlas desde antes. Si buscas quedarte embarazada, debes procurar suministrar a tu cuerpo las siguientes vitaminas, tanto con una dieta equilibrada como con complementos alimenticios como Femibion:

Vitaminas del grupo B

Se trata de las vitaminas B1, B2, B3… hasta la B12. Estas sustancias favorecen los mecanismos de transformación de proteínas, grasas e hidratos de carbono en energía que pueden aprovechar nuestras células. A través de la alimentación podemos obtener vitamina B en hortalizas de hoja verde, levadura, arroz, trigo integral, frutas (sobre todo los cítricos), frutos secos, carnes magras, vísceras... La más importante para el proceso del embarazo es la B9, también conocida como ácido fólico, que favorece la correcta formación del bebé junto a las B12 y B8, sobre todo en todo lo relacionado con la formación del sistema nervioso. Los expertos aconsejan comenzar a consumir ácido fólico desde al menos un mes antes del embarazo, ya sea mediante una dieta variada y saludable o mediante complementos como Femibion 1.

Vitamina C

Cítricos | iStock

Quizá es la vitamina más conocida, y con razón, pues resulta fundamental para numerosos procesos. En concreto, juega un papel fundamental en la fertilidad, puesto que equilibra los niveles de progesterona para que los óvulos mantengan sus ciclos. Encontraremos vitamina C en frutas y hortalizas, sobre todo en cítricos, fresas, kiwis, espinacas, pimientos, tomates...

Vitamina D

La vitamina D tiene la peculiaridad de que podemos generarla mediante la exposición solar (siempre moderada). Su principal función es favorecer la absorción de calcio, un proceso importante para los huesos, así como para prevenir enfermedades relacionadas con ellos como la osteoporosis.

Además de poder obtener vitamina D mediante la exposición al sol, podemos encontrarla en todo tipo de lácteos, como la propia leche o la mantequilla, además de en huevos o pescados azules.

Vitamina E

Otro tipo de vitaminas esencial para el embarazo es la vitamina E. Además de ayudar al sistema inmunitario, se trata de un antioxidante esencial a nivel celular que contribuye a la regulación de las hormonas. Podemos encontrarla en la yema de los huevos, el aceite de oliva, los frutos secos…

Frutos secos | iStock

Ingiriendo las suficientes vitaminas, favoreceremos la concepción y el proceso de embarazo. Si te has propuesto quedarte embarazada, no olvides tomarte el reto sin agobios ni estrés. De este modo, más pronto que tarde podrás disfrutar de todas esas primeras veces que emocionan a una madre: el primer test positivo, los primeros antojos, la primera vez que vez a tu bebé en una ecografía, la primera vez que escuchas su latido…

Ante todo, no te olvides nunca de afrontar el proceso de embarazo con ilusión y vislumbrando en el horizonte todo lo bueno que está por llegar.

Femibion 1 te acompaña en el proceso de buscar la concepción

Como complemento a una dieta sana, Femibion contribuye a alcanzar un nivel óptimo de vitaminas como el ácido fólico. Con sus tres variedades, Femibion te acompaña durante el proceso de quedarte embarazada, la gestación y la lactancia materna. En caso de que estés en la búsqueda de la concepción, el producto indicado para ti es Femibion 1. Puedes tomarlo hasta la semana 12 de embarazo, como complemento a una alimentación equilibrada y un estilo de vida saludable.

Incorporar a tu dieta los alimentos recomendados y complementarlos con Femibion 1, te ayudará a ingerir la cantidad de ácido fólico que necesitas en este momento en el que quieres quedarte embarazada. Además de ácido fólico plus, Femibion 1 contiene otros tantos ingredientes de calidad como la colina, vitamina D3, yodo, vitamina B1, B2, biotina, B6, B12, niacina, ácido pantoténico, vitamina C, selenio, vitamina E, hierro...

Muchas mujeres que han pasado por un embarazo recomiendan tomar Femibion, entre otros consejos, como sentirse acompañada y, sobre todo, disfrutar del proceso. El embarazo es una meta tan potente que nos olvidamos de disfrutar del camino, que también es muy bonito.

Femibion® está siempre a tu lado, desde la planificación familiar hasta la lactancia. Ahora con nutrientes seleccionados para un aporte a medida en cada fase de tu embarazo: aportan folato** (ácido fólico y Metafolin®) y otros nutrientes seleccionados; y Femibion 2; 3 además proporcionan DHA***. Los complementos alimenticios de Femibion no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.

**La ingesta suplementaria de ácido fólico incrementa el nivel de folato materno. Un nivel bajo de folato materno es un factor de riesgo en el desarrollo de defectos en el tubo neural en el feto en desarrollo. Por lo tanto, se recomienda que las mujeres tomen 400 µg de ácido fólico suplementario al día durante un período de al menos un mes antes de la concepción y hasta tres meses después.