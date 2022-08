Trucos para no marearte si viajas en barco

Más información Cómo evitar el mareo en el coche

En verano nos encanta viajar y descubrir lugares nuevos, pero para llegar a nuestro destino hace falta tomar un medio de transporte y una de las opciones más utilizadas es el barco. Ya sea por miedo a volar o porque queremos llevarnos el coche para recorrer una isla, la vía marítima es una elección habitual para nuestros viajes. Es más, hay quienes eligen pasar sus vacaciones en alta mar y se van de crucero.

Pero no todos los humanos estamos preparados para hacer trayectos en navío. Hay muchas personas que nada más poner un pie en cubierta y ya están mareadas. Esto ocurre por una confusión del cerebro: la vista envía señales de que el cuerpo está quieto, pero el oído interno percibe el movimiento, lo que se conoce como cinetosis.

Para evitar que esto ocurra, hay quienes de primeras se toman una Biodramina, medicamento que evita los vértigos, las náuseas y los vómitos que pueden desencadenar los mareos en barco.

Sin embargo, existen otros trucos para evitar marearte en una embarcación sin tener que pasar antes por la farmacia. Te los contamos.

En el sentido de la marcha y mirando al horizonte

Es un consejo obvio, pero nunca está de más recodar que para evitar los mareos deberás sentarte siempre en el sentido de la marcha del barco. Si te toca estar de pie, igual.

Además, si puedes ver el exterior, sigue el movimiento de las olas o mira al horizonte. Y ni se te ocurra mirar el móvil o leer, los estímulos externos solo harán que empeore tu sensación de mareo.

Que te dé el aire

Si puede elegir viajar dentro o fuera de la embarcación, elige fuera. Si te da la brisa marina en la cara te marearás mucho menos.

Ponte gafas de sol

Dado que el mareo aparece por una incongruencia de las señales que vista y oído envían al cerebro, usa gafas de sol para reducir el estímulo visual.

No comas ni bebas

Durante la travesía, intenta no comer ni beber nada que no se agua. Si necesitas una excepción, que sea comida salada (que no sea rica en grasa) o bebidas isotónicas.

Descansa

Es muy importante que la noche antes de coger el barco hayas descansado bien y, sobre todo, no hayas tomado alcohol. El cansancio y la resaca aumentarán la sensación de inestabilidad provocada por el mareo del trayecto.

Presiona el punto Neiguan

Según la medicina tradicional china, si presionas en la parte interior de tu muñeca con el dedo índice y corazón, evitarás marearte. El punto exacto está a unos 5 centímetros por debajo de la mano.

Existen pulseras antimareo que presionan constantemente este punto.

Y si te mareas

Si, aun y siguiendo estos trucos, igualmente te mareas, come una manzana verde ácida, toma una infusión de raíz de jengibre o chupa un limón. Esto te ayudará a mitigar las náuseas.

También te hará sentirte mejor la aplicación de frío en la nuca y la parte interna de las muñecas. Así que trata de estar cerca del bar del navío para poderles pedir una bolsa con hielo.