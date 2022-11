Trucos para hacer la maleta en invierno y que cierre sin esfuerzo

El puente de diciembre (o acueducto, según las vacaciones que te hayas pedido) está a la vuelta de la esquina y esto significa que muchas personas ya están pensando en su escapada a la nieve, vista al pueblo o viaje exprés a alguna ciudad europea.

Tener unos días de vacaciones en invierno es muy gratificante, pues el verano ya queda lejos y apetece un poco de desconexión. Sin embargo, hay un gran handicap: la maleta.

En verano, empaquetar lo necesario para pasar unos días fuera de casa es muy sencillo, ya que la ropa pesa y ocupa poco y te puedes llevar todos los "por si a caso" que quieras. Pero en invierno, con un par de jerséis gruesos ya has llenado el equipaje. Y no hablemos de si necesitas llevarte unos descansos o botas extra: la misión se vuelve peliaguda.

Trucos para hacer la maleta en invierno

Está claro que para el puente de diciembre no vamos a prescindir ni de los jerséis ni ropa de abrigo -a no ser que el destino sean las islas canarias o algún lugar con clima tropical-, por eso, en NovaMás hemos buscado técnicas para que te puedas llevar todo lo que necesites para no pasar frío en tus vacaciones.

Ropa plegable

Por más bien que se te dé plegar la ropa en formato viaje, hay prendas que abultan demasiado. Por eso, para ganar espacio, te recomendamos que compres algunos básicos en formato plegable, que encajarán perfectamente en cualquier rincón de la maleta.

Pero, ¿existe la ropa de invierno plegable? Sí, hay marcas que diseñan todo tipo de prendas de abrigo para que puedas llevarlas siempre encima. Como Vardier Brand, que tiene jerséis de cuello redondo y de manga larga que se pliegan a tamaño bolsillo y no pesan nada de nada. Además, están hechos de tejido elástico y su caída hace que no tenga arrugas al desplegarlo. Su precio es de 22,95 euros.

También tienen sudaderas que se convierten en mochila, una opción perfecta para llevar como extra al finalizar el equipaje -¡y ahora hay algunas rebajadas!-.

Bolsas al vacío

Otra técnica que funciona son las bolsas de envasado al vacío, un invento que reduce mucho el volumen de la ropa y, además, ayuda a organizar la maleta. Puedes comprar un pack de bolsas pequeñas y meter en cada una un outfit, así te será más fácil buscarlo cuando llegues a tu destino y tengas prisa para cambiarte.

Y si en tu destino no vas a tener un aspirador a mano -para volver a dejar la ropa al vacío para la vuelta- prueba con esta opción de Amazon que se puede comprimir a mano. Cuesta 13,19 euros.

Bolsas vacío | Amazon

Prepara los looks en casa

Un jersey, tres outfits. Esta tiene que ser tu filosofía para vestir de viaje en invierno. Por eso, te recomendamos que te pruebes la prenda que vas a meter en la maleta combinada de distintas formas. Si el jersey del primer día te sirve como opción para salir a cenar, evitarás añadir otra prenda.

Prueba de hacer como las influencers que prueban de exprimir al máximo las prendas tendencia de cada temporada Aquí tienes un ejemplo con el pantalón plateado de moda.

Quitamanchas de viaje

Por último, llévate un quitamanchas de formato viaje, para no tener que llevar prendas extra. Si te manchas, no te hará falta cambiarte, tan solo deberás ir un momento al baño y limpiar la zona con un spray y un poco de agua.

En Amazon venden esta opción con partículas de nanoplata por 7,90 euros.