Seis consejos a seguir si planeas quedarte embarazada

Ya lo has decidido: ha llegado el momento de quedarte embarazada. Inmediatamente arranca un curso intensivo y te informas para aprender a identificar los días fértiles de una mujer, buscas una calculadora de ovulación… En definitiva, tu día a día cambia por completo.

Es normal, e incluso recomendable, que se produzca un cambio de hábitos a partir del momento en el que nos animamos a dar este gran paso. Si incorporamos una serie de nuevas rutinas, nos prepararemos física y mentalmente para el momento de la concepción.

Los cambios comienzan antes incluso del emocionante positivo en el test. Desde el mismo momento de la planificación del embarazo conviene empezar a pensar en llevar un control sobre nuestro ciclo de ovulación, por ejemplo mediante tests de ovulación Clearblue. También ayuda recurrir a complementos alimenticios como Femibion, que te acompaña desde la planificación del embarazo hasta la lactancia materna.

Aparte de estos pequeños cambios, te recomendamos una serie de nuevas rutinas que te ayudarán durante todo el proceso:

1. Cuídate

Como en muchos otros aspectos de nuestro día a día, practicar ejercicio y mantener una dieta equilibrada que nos aporte los nutrientes necesarios nos ayudará a sentirnos mejor a nivel físico, pero sobre todo a nivel emocional. En este sentido, el estrés será nuestro peor enemigo. Si estás intentando quedarte embarazada, procura evitar en la medida de lo posible situaciones que te generan ansiedad. Además, tu cuerpo tendrá unas necesidades nutricionales muy distintas. Para poner a punto tu organismo de cara a la gestación, debes asegurarte de que tu alimentación es equilibrada y sana. Por ejemplo, puedes proponerte reducir el consumo de azúcar o tomar vitaminas para el embarazo. Por supuesto, dejar el tabaco y el alcohol se convierte en una prioridad.

2. Infórmate

Conocer qué está ocurriendo realmente en nuestro cuerpo puede resultar tremendamente tranquilizador. Es normal que nos cueste quedarnos embarazadas y debemos tener en cuenta que existen multitud de formas de facilitar el proceso. Por ello, es conveniente familiarizarnos con una serie de términos y productos, como el ácido fólico o la colina. Esta información sobre las diferentes alternativas, siempre que provenga de fuentes autorizadas, nos ayudará a sentirnos más tranquilas y seguras.

3. Calcula tus días fértiles

Si queremos aliviar la ansiedad, lo mejor es reducir la incertidumbre. Para ello, podemos recurrir a los tests de ovulación digitales, que son capaces de detectar picos de la hormona de la ovulación e indicarte tus días más fértiles del mes para aumentar las probabilidades de quedarte embarazada. A su vez, a la hora de realizar el test de embarazo para confirmar que estás embarazada, existen tests con detección temprana para saberlo hasta seis días antes de la falta. También hay tests digitales que te dicen con palabras si estás o no embarazada, para eliminar cualquier duda en la lectura del resultado.

4. Consulta a un médico

Por supuesto, uno de los primeros pasos una vez decides quedarte embarazada ha de ser el acudir a un médico especialista. Visita a tu ginecólogo-obstetra para que realice todos los chequeos oportunos y para que te recomiende los hábitos que debes cambiar en tu día a día. No dudes en recurrir a los expertos ante la más mínima duda que te surja respecto al embarazo. Estarán encantados de ayudarte.

5. Mímate

No dejes de pensar en ti misma. Sigue realizando todas aquellas actividades que te gusten, que te llenen y que, en definitiva, te hagan feliz. Por otra parte, déjate cuidar por tu entorno: siempre es más fácil enfrentarse a un reto ilusionante acompañada de tu familia y de buenas amistades. Apóyate en ellos y comparte tus inquietudes si lo consideras necesario.

6. Visualiza tu objetivo

Te esperan muchos cambios a lo largo del embarazo, por lo que es vital encontrarnos en la disposición mental correcta. Debemos ser conscientes de que las sorpresas no dejarán de sucederse durante todo el proceso, pero, lejos de verlo como algo negativo, debe resultarnos estimulante. Pensar en la meta final nos puede ayudar a mantener el optimismo y la serenidad. Al fin y al cabo, si nos embarcamos en esta maravillosa aventura es porque vislumbramos un horizonte de felicidad que conviene no perder de vista en ningún momento. Estos pensamientos positivos nos ayudarán a afrontar el proceso con esperanza e ilusión.

