¿Es seguro utilizar especias caducadas en nuestros platos?

Hay ciertas especias que no utilizamos habitualmente en nuestros platos, y es muy común que el día en el que las necesitamos nos encontramos que el bote lleva un buen tiempo caducado. Esto nos hace cuestionarnos si podemos utilizar la especia o si nos sentará mal al estómago, ya que es posible que hayan pasado varios años desde la fecha que indica el bote.

Es muy importante conocer la diferencia entre la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente. La primera de ellas indica cuándo la ingesta de un alimento es algo peligroso para nuestra salud porque no se encuentra en buen estado. La fecha de consumo preferente, por el contrario, indica a partir de cuándo el alimento dejará de conservarse con la calidad prevista por el fabricante.

Las especias, por lo general, no cuentan con una fecha de caducidad, sino con una fecha de consumo preferente. Esto significa que no resulta peligroso para nuestra salud el ingerirlas, pero es cierto que si ha pasado cierto tiempo desde esta fecha es posible que las especias no conserven su aroma y su sabor óptimos o sus propiedades.

Lo más importante de esto es conservarlas en el envase en el que las compramos, ya que es el para el que está prevista la fecha de consumo preferente. Sacar las especias de su envase implicaría que perdieran su calidad mucho antes de lo esperado por el fabricante.

La fecha de caducidad aparece, según la web de la Comunidad de Madrid, en productos muy perecederos, tales como las carnes y los pescados. En estos productos frescos es necesario incluir una tercera fecha: la fecha de congelación. Esta fecha indica al consumidor la primera vez que el producto ha sido congelado para que lo tenga en cuenta a la hora de almacenarlo y consumirlo. Tener esta información es muy importante para realizar un consumo seguro y responsable de los alimentos, intentando desperdiciar lo mínimo posible.

