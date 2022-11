¿Qué es la polidactilia? Diferencias entre tener 6 dedos y un bunionette

Hace pocos días os contábamos en NovaMás que Almudena Cid admitía haber ocultado durante años tener Sindactilia -un síndrome congénito que provoca la unión de dos o más dedos en las manos o los pies-.

Pero esa no es la única malformación congénita que pueden alterar el aspecto de nuestros dedos. Hay otros síndromes muy parecidos que afectan a la formación de las manos y los pies en el vientre materno.

Una de ellas es la polidactilia, un término que quizá a muchas nos pueda resultar desconocido. En NovaMás te explicamos en qué consiste y en qué se diferencia de un bunionette. No te lo pierdas.

¿En qué consiste la polidactilia?

Según el Institut Català del Peu, la polidactilia "es la duplicación de uno de los dedos de los pies -habitualmente el meñique o el pulgar- que provoca un pie supernumerario". Lo que comúnmente llamaríamos tener un dedo de más.

Los dedos adicionales suelen presentar un desarrollo insuficiente y solo están unidos por un pequeño péndulo que se puede extirpar en la consulta del médico con una intervención ambulatoria. No obstante, hay casos en los que los dedos están bien formados con su propia estructura ósea, por lo que requiere cirugía para extirparlos -recomendación mayoritaria para evitar problemas en la adquisición de la marcha-.

Este síndrome se produce debido a una alteración cromosomática del par 13, es más frecuente entre los varones de ascendencia afroamericana y en la mayoría de los casos no está causado por una enfermedad genética, aunque puede estar relacionado con el Síndrome de Carpenter, el Síndrome de Rubinstein-Taybi o el Síndrome de Laurence-Moon-Biedl entre otros.

¿Qué es el bunionette?

Cuando la articulación de la base del quinto hueso metartasiano sufre una alteración, inflamación o una protuberancia se le llama bunionette o juanete de sastre. Esto no deja de ser un juanete al uso, pero recibe este nombre porque en los siglos pasados los sastres se sentaban en el suelo con las piernas cruzadas y el roce hacía que el hueso del dedo meñique se deformara.

Normalmente, causa dolor en la cara lateral del pie que puede estar acompañado -o no- de una dureza, un callo, bursitis, rojez y sobre todo dolor, más agudo tras uso de calzado. El tratamiento más conservador es realizar fisioterapia, probar con masajes y bolsas de hielo para calmar las molestias; pero si no se consiguen los resultados deseados no queda otra que pasar por quirófano para limar la protuberancia ósea y reducir el juanete.

Famosas con 6 dedos en los pies

Históricamente, se han asociado nombres de celebrities internacionales con la polidactilia -o los seis dedos en los pies- como Halle Berry, Marilyn Monroe, Oprah Winfrey y Kim Kardashian.

Lo cierto es que las imágenes que circulan de los pies de estas famosas causan muchas dudas en el ojo que no es experto, pues la protuberancia que aparece justo al lado del meñique bien parece un sexto dedo.

No obstante, Kim Kardashian desmintió el rumor de que tenía seis dedos publicando una imagen de su pie en Instagram. También Halle Berry mostró sus pies durante una entrevista en directo en el programa de Ellen DeGeneres para acallar las especulaciones.