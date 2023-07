¿Qué es la permanexia? El trastorno de la conducta alimentaria más común y desconocido

Cuando pensamos en alteraciones de la relación con la comida o en trastornos alimentarios, solemos pensar en anorexia y bulimia. Sin embargo, estos no son los trastornos más frecuentes e incluso existen otros que pasan bastante desapercibidos, ya que crecimos y vivimos en una sociedad donde el culto al cuerpo y la mentalidad dieta están muy normalizados.

¿Qué es la permarexia?

La permarexia no se considera todavía una enfermedad, dado que no está recogida en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales DSM-5 como un trastorno de la conducta alimentaria concreto, aunque por su definición podría enmarcarse dentro del apartado de los "trastornos de la conducta alimentaria no especificados" o bien como un fuerte indicador del riesgo de padecer otros trastornos de la conducta alimentaria más graves.

Al igual que los otros trastornos alimentarios, se da mayoritariamente en mujeres. Las personas con permarexia se caracterizan por un miedo patológico a engordar que les conduce a un patrón de pensamiento obsesivo que les genera la necesidad de vivir realizando dietas hipocalóricas. Estas personas son hacen dieta de forma crónica. Viven cuestionándose absolutamente todo lo que comen, leyendo las etiquetas de todos los alimentos y basándose en ello deciden comer o no comer, qué cantidad comer, cuentan kilocalorías y se pesan constantemente como elemento de control de lo que comen. La comida ocupa una buena parte de los pensamientos del día a día.

Las personas con permarexia tienen un listado mental de alimentos prohibidos, prueban cada nuevo producto con supuestas propiedades adelgazantes, cada nueva dieta o se unen a cada nueva corriente dietética de moda del momento. Además, suelen presumir de entender mucho de nutrición para justificar que siguen esas dietas por motivos de salud.

Suelen presentar muchas oscilaciones de peso y sentirse profundamente culpables en cuanto se saltan alguna de las restricciones dietéticas autoimpuestas.

¿Cuáles son las causas que originan la permarexia?

Los trastornos de la conducta alimentaria son multifactoriales, y se dan por una combinación de factores genéticos que predisponen y factores ambientales que acaban desencadenando el trastorno. Pero estas son algunas de las causas que influyen:

Presión estética. Los estereotipos de belleza se suman a la sobreexposición a las redes sociales, con el uso de filtros, la elección de fotos en determinadas posturas, la falta de representación de diversidad corporal… Que hace que se comparen los cuerpos con ese ideal irreal de belleza, y se genere una insatisfacción corporal por no parecerse. Asumo que mi cuerpo no es válido tal y como es porque no se parece al ideal que me presentan y, por lo tanto, me entra la necesidad de cambiarlo buscando sentirme mejor.

Baja autoestima y pobre autoconcepto. A las personas con permarexia les preocupa mucho la opinión de los demás y sienten que no serán aceptadas hasta que no tengan un cuerpo determinado. Y esto es difícil de trabajar en muchos casos, ya que muchas veces es real debido a que vivimos en una sociedad gordofóbica.

Rasgos de la personalidad obsesivos. Se caracteriza por una rigidez extrema, tendencia al perfeccionismo y una preocupación desmedida por el orden y el control sobre todas las cosas.

Inestabilidad emocional. Esta inestabilidad puede tener que ver con experiencias traumáticas vividas en el pasado relacionadas con su cuerpo, o pueden no tener que ver con el cuerpo, pero se gestiona intentando controlar el cuerpo, al escaparse de su control otras áreas de su vida.

¿Cuál es el tratamiento de la permarexia?

La permarexia produce daños a nivel físico derivados de las consecuencias de las dietas restrictivas como a nivel psicológico y puede ser la antesala de trastornos más graves, por lo que lo recomendable sería pedir ayuda psicológica para ganar en calidad de vida.