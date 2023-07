¿Por qué las mujeres sufren más de estreñimiento que los hombres?

El estreñimiento es un problema muy común en España. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define este síntoma como "un trastorno caracterizado por una dificultad persistente para defecar o una sensación de que la defecación es aparentemente incompleta o hay movimientos intestinales infrecuentes". Según la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD), actualmente la astricción afecta a gran parte de la población española. En concreto, entre el 12 y el 20% de los españoles padecen este problema.

En concreto, se trata de una reacción que afecta en especial al género femenino. En la propia guía de la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) para prevenir y tratar el estreñimiento, se señala que por cada hombre que sufre esta estiptiquez, hay algo más de dos mujeres que se pasan el día con incomodidad a raíz de ello. Pero, ¿cuáles son las razones por las que el género femenino es el principal afectado de este problema?

Los cambios hormonales, el principal motivo

Uno de los factores principales que provocan la aparición del estreñimiento son los cambios hormonales que experimentan las mujeres, tal y como apuntan en un artículo científico publicado por la revista de la Sociedad Valenciana de Patología Digestiva. Hay contextos de la vida de una mujer que afectan mayormente al funcionamiento del sistema digestivo, lo que puede ayudar que este problema se manifieste con mayor frecuencia en ellas.

Uno de esos momentos ocurre durante los periodos de menstruación que generan cambios cíclicos, los cuales afectan a cada mujer de una forma u otra. En algunas ocasiones, las hormonas relajan los músculos del colon y no permiten que el intestino tenga la fuerza suficiente y necesaria para realizar los movimientos que favorecen la expulsión de excrementos. Suele ocurrir antes de la menstruación.

No obstante, no es el único. También suele ser muy frecuente la aparición de estreñimiento o problemas de tránsito intestinal durante el embarazo. Esto ocurre a causa del aumento de los niveles de la hormona progesterona, la cual ralentiza el proceso digestivo. Pero no solo eso. Además, según va avanzando el embarazo, el útero va presionando cada vez más el recto y provoca que los alimentos tengan más dificultar para pasar.

Pero esto no termina en el momento que das a luz, ya que los problemas persisten tras el parto. Es muy usual padecer problemas intestinales, puesto que, en la etapa del postparto, los músculos abdominales se encuentran más dilatados y son algo menos eficaces de lo habitual.

Además, las hemorroides también son parte importante del proceso. Durante el embarazo y tras el parto, la presión anal se incrementa y es muy probable que esta reacción aparezca. De esta manera, la incomodidad y molestia de estas provocan que las mujeres retengan involuntariamente las deposiciones a causa del miedo que puede generar ir al baño.