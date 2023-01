Qué es la grasa visceral en tu cuerpo y por qué es tan importante vigilarla

La grasa visceral se confunde muchas veces con la grasa que rodea superficialmente la zona abdominal, es decir, la grasa de la tripa. Sin embargo, y aunque también se encuentra en la zona del abdomen, la grasa visceral se corresponde con la grasa profunda, la que rodea los órganos internos.

Cómo calcular nuestra grasa visceral

Seguramente has oído hablar del IMC (índice de masa corporal). Este índice relaciona peso y estatura para decirnos, supuestamente, si estamos en situación de delgadez, normopeso, sobrepeso u obesidad. ¿Lo conocías? Pues si quieres conocer tu grasa visceral... ¡Olvídate de él!

El IMC no tiene en cuenta cómo se distribuye la composición corporal, es decir, no tiene en cuenta si existe una mayor o menor cantidad de músculo, de grasa, de agua, etcétera. Da por hecho que todo exceso de peso es debido a un exceso de grasa, cuando la realidad es muy diferente. Ese aparente exceso de peso puede no serlo en muchas ocasiones, ya que, por ejemplo, una mayor masa muscular hace que nuestro cuerpo pese más y, sin embargo, nuestra composición corporal sea mejor. El IMC no nos da ninguna información sobre nuestra grasa visceral.

Los que sí nos sirve para medir la grasa visceral es el índice cintura-cadera (ICC). Este índice relaciona directamente el perímetro de la cintura con el de la cadera (ICC = perímetro cintura / perímetro cadera) para determinar si hay o no un exceso de grasa abdominal y, al mismo tiempo, de grasa visceral.

Se considera que hay exceso de grasa cuando el resultado es mayor a 0,95 en hombres y 0,80 en mujeres. Este método nos permite conocer aproximadamente si estamos o no en rango saludable. También podíamos evaluar la composición corporal con una báscula de bioimpedancia.

Por qué es tan importante la grasa visceral

El lugar donde acumulamos la grasa tiene mucho que decir sobre nuestra salud. Tal y como nos indica la Fundación Española del Corazón, la grasa visceral aumenta el riesgo de:

Diabetes

Hipertensión arterial

Trombosis

Alteraciones del colesterol

Aumento de los triglicéridos

Por lo tanto, la grasa que se acumula en la zona abdominal tiene peores consecuencias para el organismo, multiplicando por dos el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular.

Por qué acumulo grasa en el abdomen

El origen de la grasa abdominal puede deberse a varios motivos, entre los que se encuentran factores genéticos, sociales, hormonales o nuestro estilo de vida, entre otros. Ante los factores no modificables, como la genética, tenemos poco que hacer. En cambio, podemos avanzar en los sí modificables. Para ello es importante tener en cuenta los siguientes pilares:

Nutrición : Llevar una alimentación equilibrada y saludable, también a nivel emocional. No se trata de prohibir alimentos, sino de mantener una buena relación con la comida y apostar, siempre que se pueda, por alimentos de mayor calidad nutricional.

: Llevar una alimentación equilibrada y saludable, también a nivel emocional. No se trata de prohibir alimentos, sino de mantener una buena relación con la comida y apostar, siempre que se pueda, por alimentos de mayor calidad nutricional. Descanso : No descansar ni dormir las horas adecuadas perjudica los procesos del organismo y, en consecuencia, favorece la acumulación de grasa.

: No descansar ni dormir las horas adecuadas perjudica los procesos del organismo y, en consecuencia, favorece la acumulación de grasa. Actividad física: Tener un estilo de vida activo nos ayuda a elevar el metabolismo, más aún si introducimos ejercicio físico, tanto de fuerza como de resistencia. Introducir diferentes tipos de entrenamiento (funcional, calistenia, HIIT…) acorde a tus características, es la clave para reducir al mínimo posible tu grasa visceral.

¿Estética o salud?

Un vientre plano suele relacionarse con el canon de belleza actual, pero tenemos que ser conscientes de que belleza no es sinónimo de salud. Tener más o menos abdomen depende, como hemos dicho, de factores difícilmente modificables. Por ello, te animo a que busques la composición corporal que te garantice un buen estado de salud y que huyas de los prototipos que tanto daño hacen. Tener grasa en la zona del abdomen y un estilo de vida saludable es mucho mejor para tu salud que la delgadez genética.