¿Qué está pasando con la gripe aviar?

Desde el pasado mes de agosto, Europa está en alerta ante el aumento significativo de brotes de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) H5N1 en algunos países, principalmente en la zona centro y norte del continente.

Entre el 1 de agosto y el 21 de diciembre de 2021, en todo el continente se notificaron un total de 1.199 focos en 27 países, de los cuales 507 fueron en aves de corral y 692 en aves silvestres. Números que, a falta de una actualización oficial, han evolucionado a peor.

Primer caso humano

El 6 de enero de este 2022, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) notificó el primer contagio de un hombre por gripe aviar A en el Espacio Económico Europeo (EEE).

La persona que enfermó tenía contacto continuado y cercano con aves y se le detectó la infección a través de un chequeo rutinario. Acto seguido fue aislada y no sufrió ningún tipo de complicación.

Los expertos señalan que se trata de un caso anecdótico y que la probabilidad de transmisión sostenida de persona a persona es baja.

Casos en España

El virus de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad H5N1 se ha detectado ya en diferentes regiones de España.

El pasado 22 de diciembre, en el río Segre, en Lleida, se encontraron un total 5 aves muertas (cigüeñas y cisnes) y eso llevó a la Agenda Rural de la Generalitat a tomar medidas de control en las granjas avícolas. Hasta mediados de abril -cuando termina la época de paso de aves migratorias en Cataluña- se suspende la cría de aves de corral al aire libre y se obliga a separar las ocas y patos del resto de aves.

Después, la Consejería de Agricultura de Castilla y León notificó un foco de gripe aviar en Ávila que ha puesto en zona de riesgo a 252 municipios en los cuales también ha quedado prohibida la cría al aire libre de aves de corral. Esto significa que, a ser posible, las aves deben trasladarse a instalaciones cerradas a cubierto. De no ser posible, las aves de corral se deben mantener alejadas de las silvestres con la colocación de telas pajareras.

Ante esta situación, el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mostrado su preocupación por la posible propagación de la gripe aviar por España, así como de la llegada de la peste porcina africana, detectada en Italia. Planas, desde Bruselas, ha llamado a estar vigilantes.

Escasez de carne y huevos

En países como Alemania ya se ha alertado de que la situación de escasez de algunos productos podría llegar a ser una realidad. “De momento todavía podemos asegurar el suministro de carnes y huevos, pero puede haber escasez de huevos de gallinas camperas”, alertó Friedrich-Otto Ripke, presidente de la Asociación Central de la Industria Avícola Alemana.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en España, de momento, no hay que preocuparse por la comercialización de los huevos de gallinas camperas. Y, además, el Ministerio ha aclarado que no debemos tener miedo a contagiarnos comiendo carne de ave cocinada, huevos u otros productos derivados, ya que el virus no puede ser transmitido al hombre de esta forma.

