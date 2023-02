¿Qué es el efecto Mandela? Los problemas de memoria y otros fallos cerebrales

A todas las personas no ha pasado alguna vez, estás comentando que has descubierto un sitio que te ha encantado y, de repente, te quedas en blanco. "¿Cómo se llama el restaurante al que fuimos este fin de semana que tanto nos gustó?" "¡Madre mía, lo tengo en la punta de la lengua, pero ahora no me sale!"

Otra de las cosas que nos suele pasar de vez en cuando es ver a alguien por la calle y pensar "te conozco de algo y no sé de qué" y entonces comienzas a pensar… "¿Estudió conmigo?", "¿Va a mi gimnasio?", "¿Trabaja en una tienda a la que suelo ir a comprar?", pero por muchas preguntas que te hagas no la acabas de ubicar.

Este par de situaciones son muy comunes entre toda la población, se trata de pequeños fallos de memoria, desconexiones cerebrales que varían nuestra percepción cognitiva.

Efecto Mandela

El fenómeno que recibe el nombre de Efecto Mandela es aquel que se da cuando un grupo de personas comparte el recuerdo de algo que en realidad nunca ha sucedido.

El término lo acuñó Fiona Broome, al identificar que un gran número de personas compartía la creencia de que el activista contra el 'apartheid' y Premio Nobel de la Paz murió en la cárcel, cuando, en realidad, Nelson Mandela, falleció años después de salir de prisión.

Algunos expertos explican que los recuerdos se construyen periódicamente a lo largo de la vida de una persona, pero pueden ser modificados por diversos estímulos -externos o internos-, así que se producen cambios en los recuerdos originales a lo largo de nuestra vida según la propia experiencia.

Algunos de los ejemplos más extendidos del Efecto Mandela están relacionados con películas. La malvada reina de la Blancanieves no dice en ningún momento "Espejito, espejito mágico" y Darth Vader, en 'El Imperio contraataca', no pronuncia la famosa frase "Luke, yo soy tu padre", sino "No, yo soy tu padre". Lo mismo sucede en 'Lo que el viento se llevó', Clark Gable no le dice a Vivien Leigh cuando Reth se despide de Escarlata en la última escena de la película "Francamente querida, me importa un bledo".

Más problemas de memoria

En muchas ocasiones no prestamos atención consciente a algunas de nuestras acciones y no quedan registradas en la memoria. Esto provoca que tengamos lagunas temporales, como no saber dónde has aparcado el coche, cómo has llegado a casa o si has apagado la luz antes de salir de casa.

Tenemos pseudopresentimientos o déja vu, es decir, reconocemos de forma falsa una experiencia como vivida, aunque no las hayamos presenciado nunca antes. Se trata de una psicopatología de la memoria, un fallo en la función cognitiva de nuestro cerebro.