El producto de Amazon con el que podrás borrar tus datos de las etiquetas de los paquetes que recibes en un segundo

Con el aumento imparable de las compras a través de Internet, cada vez recibimos más paquetes en nuestro hogar. Una vez recibida nuestra compra solemos desechar la envoltura en la que esta venía, una caja de cartón, un sobre de plástico, o papel donde suele venir impresa nuestra dirección postal con nuestro nombre completo y en algunos quizá hasta el número de teléfono. A la hora de desechar este envoltura hay que tener precaución ya que no sabes dónde acabarán esos datos, puede que simplemente no pase nada o que acaben en algún lugar con fines dudosos. Por este motivo, mucha gente opta por tratar de recortar las etiquetas, despegarlas o tacharlas antes de tirar el envoltorio con el fin de dificultar la identificación de los datos. No obstante con este nuevo gadget que podrás encontrar en Amazon podrás eliminar tus datos personales en cuestión de segundos.

Stick borrador de etiquetas

Stick borrador de etiquetas | Amazon

Esta especie de 'rotulador' será tu mejor aliado a la hora de proteger tu privacidad. El modelo de Yicare tiene dos funciones en una. En primer lugar y como si de un rotulador se tratará podrás borrar los datos de las etiquetas de tus paquetes en una sola pasada, ya que se adecua a todo tipo de papeles térmicos. En pocos segundos estos habrán desaparecido. También podrás usarlo para eliminar información confidencial de otros documentos como cartas del banco o recibos que quieras desechar y necesites eliminar algunos datos comprometedores.

Además, también cuenta con una cuchilla, que nos facilitará la tarea a la hora de abrir paquetes. Puedes adquirirlo en Amazon por menos de 10 euros aquí.

Sellos de protección contra robo de identificación

Sellos de protección contra robo de identificación | Amazon

Otra opción para poder mantener nuestra privacidad cuando desechamos correspondencia es usar estos sellos protectores. Estos sellos de tipo rodillo cuentan con diferentes anchos según tus necesidades y podrás tachar toda la información confidencial que creas necesaria. Su uso es muy sencillo ya que solo habrá que deslizar el sello por la parte que queramos ocultar, ya sea en documentos importantes o en las etiquetas de los paquetes que recibimos y vamos a tirar a la basura. Puedes comprarlos aquí.

