Prepara tu casa para Halloween con estas decoraciones de Shein

Se acerca el Día de Todos los Santos y, por ende, la noche de Halloween, esa tradición anglosajona que a día de hoy se celebra en todo el mundo. En los últimos años, en España, la primera noche del mes de noviembre se ha convertido en la más terrorífica del calendario y cada vez es más habitual encontrar fiestas de temática de terror por estas fechas.

Si estás pensando en montar tu propia celebración de Halloween en tu casa este año, deberás comprar todo tipo de decoraciones temáticas que le den ese toque terrorífico a tu salón, cocina y baño.

¿Y dónde las puedes comprar? Existen muchas tiendas que, dado el éxito de esta fiesta en nuestro país, han apostado por vender todo tipo de artículos relacionados con el miedo, pero seguramente no serán tan económicos como los que vende Shein. El gigante asiático ha lanzado un apartado de su web dedicado exclusivamente a Halloween, donde podemos encontrar gadgets y piezas decorativas de terror a un precio tan económico que… ¡Asusta!

Murciélagos para la pared

Por menos de un euro puedes conseguir un pack de 12 siluetas de murciélago de plástico para decorar la pared, la mesa o cualquier mueble. Vienen con unas pequeñas pegatinas que permiten colocarlos de distintas formas. Si te encantan y quieres llenar toda la casa de este animal tan típico de las películas de terror, también venden un pack de 36 piezas por 2 euros.

Decoración de Halloween | Shein

Portavelas de calavera

Si lo tuyo son más las calaveras, esta pieza de soporte para velas tiene que ser tuya. Por 3,75 euros tendrás un portavelas digno de cualquier película de miedo. Si colocas varios a lo largo de un pasillo, pocos serán los valientes de atravesarlo.

Decoración de Halloween | Shein

Cuidado, ¡zombies!

Si eres fan de 'The Walking Death', esta pegatina será un must para tu casa. Del tamaño de una puerta, simula una salida de emergencia en la cual hay un grafiti que alerta: "no abrir, zombies". Lo podrás colocar en cualquier lugar de tu casa, en la puerta del baño, por ejemplo. A ver qué invitado es el listo que se atreve a entrar solo. ¿Su precio? 11,75 euros.

Decoración de Halloween | Shein

¿Truco o trato?

Y hablando del baño… ¿Qué te parecería una pegatina para el váter en la que anime a jugar al famoso "truco o trato" con una cara de calabaza malvada? Esta pegatina cuesta tan solo un euro y le dará un toque muy original.

Decoración de Halloween | Shein

Felpudo

Si además en tu barrio se estila el juego del "truco o trato", da la bienvenida a los niños que piden caramelos con este felpudo de Halloween. No deberás preocuparte si alguien se asusta y lo mancha, se puede lavar en la lavadora para después ser guardado hasta el próximo 1 de noviembre. Cuesta 5,50 euros.

Decoración de Halloween | Shein

Pegatinas para las ventanas

Tenemos la puerta y el baño decorados, ahora faltan las ventanas. Con estas pegatinas simularás un auténtico escenario de un asesinato. Además, se pueden utilizar también para otras partes de la casa, como paredes de azulejos. Cuesta 5 euros.

Decoración de Halloween | Shein

Telaraña

Por un euro encontrarás falsas telarañas que podrás repartir por toda tu piso para crear un efecto de casa abandonada. ¡El efecto que generan es asombroso!

Decoración de Halloween | Shein

Guirnalda con luces

Una fiesta no es una fiesta sin una guirnalda, por eso te proponemos esta opción, con calabazas con luces LED. Serán el toque definitivo para que tu casa grite “Halloween” con todas sus letras. Su precio es de 3 euros -lo sabemos, vas a comprarte más de una-.

Decoración de Halloween | Shein

Calabazas

No existe Halloween sin calabaza y tú, por menos de 10 euros, puedes tener 4. Este pack de calabazas decorativas quedarán perfectas en cualquier ubicación.