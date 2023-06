Plan de entrenamiento sexual de una semana para tonificar los músculos

Este pasado 5 de junio, el sexo pasó a ser considerado oficialmente un deporte. Suecia creó una federación y la primera competición pronto comenzará su andadura. Y es que la práctica del sexo no es solo un canto al placer, también una estupenda manera de mantener una buena condición física.

Las relaciones sexuales proporcionan múltiples beneficios a nuestra salud física. No solo quemas calorías gracias al ejercicio físico, también produces serotonina, endorfinas o dopamina, sustancias que generan satisfacción, bienestar y felicidad, o reducen los niveles de cortisol y así favorecen la relajación y un descanso óptimo.

La mayoría de posturas en nuestras relaciones sexuales logran quemar calorías y tonificar abdominales. Sin embargo, si la intención es fortalecer alguna parte concreta de nuestro cuerpo, estas son algunas de las mejores posturas para hacerlo, según la marca premium de pareja We-Vibe.

La posición sí importa

Todo depende del músculo que quieres tonificar. Si tu elección es el abdomen, debes saber que la mayoría de posturas sexuales indicen en esta parte en algún momento. Desde los clásicos del perrito o el misionero ponen en activación la zona con empujes y rechinamientos. También puedes trabajar los abdominales con las posturas Love Tug, Heart to Heart, Looking Glass o Pelvic Pike.

No obstante, si tu intención es que se giren al pasar y quieres mejorar tus glúteos, la mejor opción es incluir diferentes sentadillas. Posiciones como la vaquera o el puente son perfectas. Y además, puedes complementar tus relaciones con juguetes y vibradores.

Por otro lado, si quieres trabajar tu pecho o los hombros no es necesario pagar la cuota del gimnasio. También puedes utilizar las posturas del perrito o la carretilla, donde apoyas el peso del cuerpo en los brazos y el pecho. De esta forma, las mejores elecciones son la On your Marks, Nose Dive, Trick Or(al) Treat y la Saddle Up.

Por último, la parte inferior se trabaja intensamente en cualquier posición de pie. Una postura que te obliga a utilizar todos los músculos de las piernas y que se intensifica si le añades el peso de tu pareja. Hold on Tight, Hot Squat, Flying High y A Leg Up son las mejores alternativas para tonificar tus piernas.

Posiciones sexuales | We-Vibe

El plan semanal

Sin embargo, tal y como ocurre con el gimnasio o cualquier práctica deportiva, la planificación y organización de tus ejercicios es una de las claves para lograr resultados. Este es el planning semanal que We-Vibe propone para tonificar tu cuerpo de la forma más placentera:

- Lunes: Comenzaremos la semana trabajando el torso. Primero un calentamiento preliminar y terminaremos manteniendo relaciones sexuales con nuestra pareja al estilo perrito.

- Martes: Seguiremos el inicio de semana trabajando los abdominales. Como habitualmente, empezaremos con un calentamiento preliminar y daremos rienda suelta a nuestra pasión con la posición de la flor de loto.

- Miércoles: El tercer día de la semana será para los glúteos. Comenzaremos con la postura del puente y terminaremos con el arco de glúteos.

- Jueves: Llegamos al ecuador de la semana para trabajar la parte inferior. Para tonificar las piernas haremos un calentamiento y terminaremos manteniendo relaciones sexuales de pie con nuestra pareja.

- Viernes: El último día entre semana lo ocuparemos con estiramientos, calentamientos y finalizaremos con la posición de la estocada.

- Sábado y domingo: Durante el fin de semana descansaremos o lo utilizaremos para tener relaciones sexuales en la posición que más nos guste. Con total libertad.

¡Cuidado!

Pero como en todas las vertientes de la vida, el sexo también tiene sus peligros. Cuanto todo comienza a descontrolarse y la gota de sudor ya cae por nuestra frente, pueden suceder toda una batería de lesiones. Desde quemaduras por el roce, pasando por contusiones y terminando por la temida fractura de pene.

Según una encuesta de Arcwave, las mujeres tienen un porcentaje más alto de sufrir lesiones sexuales, con un 47% sobre el 33% que notifican los hombres. Además, cuanto más jóvenes, de los 25 a los 35 años, más probabilidades tienen de sufrir una.

Entre los encuestados, lo más común han sido los golpes, moratones o las magulladuras, pero también encontramos las quemaduras o las infecciones del tracto urinario como lesiones más habituales. Ya de forma más excepcional podemos toparnos con tirones musculares, desgarros vaginales, lesiones de espalda o incluso, reacciones alérgicas. Aun así, con una buena lubricación y conociendo nuestros límites, el sexo siempre será una buena elección para nuestra salud.