Método Döstadning: En qué consiste este arte sueco de “organizar y limpiar antes de morir”

Cuando hablamos de gurús de la organización, es imposible que no se nos venga a la cabeza Marie Kondo. El nombre de la experta japonesa ha retumbado por todos los rincones del mundo a lo largo de estos últimos años gracias a sus revolucionarios métodos que nos enseñan diversas disciplinas para organizar nuestras pertenencias. Sus consejos se popularizaron tan rápidamente, que a día de hoy se podría decir que es una de las personas más influyentes del planeta.

Sin embargo, no es la única personalidad que ha inventado sistemas de organización útiles. Las tareas domésticas son como un segundo trabajo, por lo que puede resultar muy complicado mantenerse al día con esas labores cuando además lo compaginamos con responsabilidades mayores. Al final, se crea una necesidad que nos ha descubierto otros grandes nombres que vale la pena conocer y de los que podemos seguir su consejo.

Con tantos métodos, nunca deberíamos descartar la posibilidad de practicar un nuevo ejercicio de limpieza diseñado para facilitarnos un poco la vida diaria. El ensayo de prueba y error es la única forma de encontrar el que más se adapta a nuestro estilo de llevar las cosas, y existe un método que además de prepararnos para el momento en que ya no estemos en este mundo, también nos ayudará a vivir una vida mucho más sencilla.

El método Döstadning está diseñado para organizar todas nuestras propiedades antes de morir, y aunque al principio te puede parecer un poco tétrico por tener un objetivo tan impactante, lo cierto es que es un sistema muy práctico a la hora de saber qué es lo que realmente necesitamos y qué podríamos donar o tirar.

A continuación te contamos de la A a la Z todo lo que tienes que saber de este arte sueco para “organizar y limpiar antes de morir”.

Salón minimalista | Envato

¿Qué es exactamente el método Döstadning?

El término escandinavo Döstadning nació para describir este método de limpieza tan peculiar: Dö significa “muerte” y Stadning “limpieza”. Consiste en eliminar aquellas pertenencias que realmente no nos hacen falta antes de que otros lo tengan que hacer por nosotros. En el libro “El arte sueco de limpiar antes de morir” de Margareta Magnusson (autora de toda esta proeza), nos instruye con humor y sabiduría para abrazar el minimalismo y así poner en orden nuestra vida antes de pasar a una mejor.

En resumidas cuentas, el método Döstadning es una manera de asumir la responsabilidad de todos y cada uno de nuestros artículos para no dejarlos como una “carga” para nuestros familiares cuando ya no estemos, a la vez que enseñarnos a no acumular pertenencias innecesarias.

Dormitorio | Envato

Consejos para saber qué tirar y qué quedarse

Margareta Magnusson nos da las claves y múltiples consejos que podemos poner en práctica en cualquier etapa de nuestras vidas. El método Döstadning es todo un recorrido en el que nos anticipamos y comenzamos a deshacernos de ese “equipaje” que sobra de nuestras vidas, además de enseñarnos a afrontar un día a día de una forma más madura, sana y sin sentimentalismos que nos aferran a esos objetos que no les damos ningún tipo de uso.

Clasificar toda una vida de adquisiciones de golpe y porrazo puede llegar a abrumar, por lo que te contamos cuáles son las principales claves del método Döstadning para saber qué puedes conservar y por dónde puedes empezar a practicar este buen hábito.

- Empezar por lo más voluminoso. Los objetos que más ocupan en nuestra casa, como por ejemplo muebles viejos a los que ya no les demos uso, es una gran manera de comenzar con este ejercicio de organización y limpieza. ¿El motivo? Si empezamos por lo más pequeño, empezarán a invadirnos recuerdos y sentimentalismos que nos impedirán alcanzar el objetivo. En cambio, si nos centramos en las cosas grandes tendremos la sensación de estar avanzando y ya no habrá nada que nos pare.

- ¿No te gusta algún objeto? Tíralo sin pensarlo. Ya sean figuras, imanes o cualquier otro elemento decorativo a los que nunca les hayas sacado partido y además te resulten poco atractivos, no los guardes acumulando polvo. Cualquier momento es bueno para decirles adiós para siempre a esos artículos que han estado acumulando espacio en tus estanterías sin más.

- Deshazte de las cosas poco prácticas. Tal y como bien hemos mencionado líneas atrás, el método Döstadning tiene mucho que ver con el minimalismo: que la estancia tenga muy pocos elementos ornamentales. Evidentemente no vamos a donarlo o tirarlo todo de buenas a primeras, pero sí debemos valorar qué cosas utilizamos todos los días y qué artículos tenemos simplemente por tener. Es bien seguro decir que todos contamos con objetos que no echaríamos de menos si no los hubiésemos comprado.

- Involucra a una segunda persona durante la limpieza. El método Döstadning puede ser muy difícil, por lo que una de las piezas más importantes que recomienda la autora sueca es involucrar a otras personas durante el proceso. Por un lado, nos ayudará a mantenernos firmes a la hora de desechar objetos y, por otro, será la oportunidad perfecta para dirigirnos a nuestra meta.

Ahora bien, una vez hecha la limpieza, ¿cómo evitamos la tentación de comprar más objetos que realmente no nos hacen ninguna falta? Los nuevos hábitos nunca son fáciles de mantener; se necesitan aproximadamente dos meses para acostumbrarnos a un nuevo estilo de vida. Es por ello que, según Margareta Magnusson, debemos premiarnos a nosotros mismos con algo que nos haga felices, pero no precisamente con algo material, sino más bien con actividades al aire libre o cualquier otro capricho como salir a cenar.

