La mejor forma de tender la ropa para tener más espacio

Las labores del hogar no son una simple y sencilla cuestión. Tienen su secreto y en algunos casos, trucos que nos pueden ayudar a ahorrar tiempo, espacio y dinero. Por ejemplo, hacer la colada no consiste únicamente en meter las prendas de ropa sucias en la lavadora, de cualquier forma, y tenderla sin ton ni son. Se trata de un proceso más elaborado y complejo que, según como lo realices, puede marcar la diferencia en el resultado final. Sin embargo, en cada casa se hacen de una u otra forma y ahora, gracias a las redes sociales, podemos descubrir que lo que creíamos que hacíamos bien, realmente no lo hacemos del todo bien.

De esta manera, en este caso, revisaremos si tu manera de tender la ropa es la más correcta. Y no, no frivolizamos, estas recomendaciones pueden ahorrarte mucho tiempo, esfuerzo y, sobre todo, espacio a la hora de ejecutar una tarea como la mencionada anteriormente.

Algunos consejos básicos para tender la ropa

Aunque cada persona lo hace a su manera, influenciado por lo que ha visto en casa de sus padres, es cierto que hay algunos puntos que todos tenemos en común. Por ejemplo, para empezar, nadie deja la ropa mojada dentro de la lavadora durante mucho tiempo para que no se arrugue y coja mal olor a causa de la humedad. Tampoco se tiende si la prenda se encuentra demasiado mojada para que no se deforme.

Además, para evitar que se arruguen, estiramos bien las prendas y sus mangas. Incluso, los más profesionales, ponen las prendas al revés para que el sol no estropee los colores. O también dejan espacio entre las prendas para que pase el aire y el secado sea óptimo. Por último, si la ropa está seca, lo ideal es recogerla lo antes posible. No obstante, ¿Hay alguna forma con la que podamos lograr el mismo resultado pero ahorrando espacio?

En esta línea, la cuenta de Instagram @remediosencasa ha compartido un vídeo original de @meuapartamento701, donde muestra una sencilla forma de tender la ropa en el tendedero del interior de tu hogar y así, lograr más espacio.

Tender la ropa y ahorrar espacio es posible

La publicación de redes sociales recomienda esta manera de tender la ropa a aquellas personas que viven en un departamento pequeño o que no disponen de exterior y tienen que tender la ropa en un tendedero en el interior de casa. Recomienda dejar de colocar las prendas de ropa como habitualmente nos habían enseñado hacerlo en el tendedero. Es decir, ocupando una tira horizontalmente con únicamente una prenda de ropa. De esta manera, normalmente es complicado tender toda la colada en un solo tendedero. Sin embargo, de la siguiente manera podrás hacerlo.

En su lugar, esta creadora de contenido propone colocar la ropa de forma vertical con pinzas. Colocar cada esquina de la prenda en la tira más alejada para que así quede más estirada. De esta forma lograrás poner más prendas en el tendedero y lograr un secado óptimo.