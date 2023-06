Errores comunes al poner la lavadora: Un hilo viral de Twitter los desvela

La lavadora es uno de los electrodomésticos más utilizados en nuestros hogares. Sin embargo, a menudo cometemos errores de los que no somos conscientes. De hecho, muchos nunca nos habríamos dado cuenta si no fuera por un hilo de Twitter que se ha hecho viral.

La usuaria @Alcachofitaa2 ha acumulado más de 10 mil likes gracias a un conjunto de tuits en los que desvela por qué estamos poniendo la lavadora mal. "Ahora me siento estafadísima por la industria del detergente/suavizante de la ropa", asegura en su primer texto.

¿De qué errores estará hablando? Los repasamos uno a uno.

Seguir las instrucciones del detergente

Como lo lees. Según ha podido comprobar esta usuaria tras ver un vídeo en TikTok que resumía varios tips para limpiar la ropa de forma correcta, no necesitamos poner un tapón entero de detergente en cada lavadora. Con una quinta parte es más que suficiente.

"A no ser que seas un trabajador manual que curra con m**rda pura (mecánico, obrero, minero, ya sabéis) no necesitáis más. En vuestro día a día no mancháis la ropa como para tener que lavarla como si no hubiera un mañana", apunta esta tuitera.

Usar suavizante

"Respecto al suavizante: TÍRALO", apostilla @Alcachofitaa2. ¿El motivo? "Lo único que hace es poner una 'capita' como de silicona en la ropa que con el tiempo se va acumulando y te va deteriorando los tejidos", asegura.

Prueba de ello es, siempre según el hilo de Twitter, que la ropa de antes duraba más y no porque fuera mejor, sino porque no se usaban tantos productos.

Como alternativa, esta usuaria propone usar vinagre, ya que "lo que hace con su acidez es quitarle la grasa a la ropa, desinfecta, desodoriza y devuelve la suavidad a los tejidos que el uso del suavizante les ha quitado". También es más indicado para personas con la piel sensible o muy alérgicas. "Encima, si el agua es dura, evita que se fije la cal en la ropa. Son todo ventajas", añade.

Por otro lado, no usar suavizante hará que la lavadora dure más tiempo, ya que no acumulará tantos residuos. Además, evitaremos contaminar el agua con microplásticos.

No lavar en frío

Y para terminar, otro error que solemos cometer al poner lavadoras es elegir programas con altas temperaturas. "No hace falta que hiervas tu ropa", bromea la usuaria de Twitter. Con el detergente y el vinagre tienes suficiente para lavar la ropa si no está especialmente manchada, por lo que no es necesario lavar con agua caliente. El agua, fría.

¿Y qué más debemos tener en cuenta según @Alcachofitaa2? Lo siguiente: