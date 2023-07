Consejos de la OCU para soportar la ola de calor en España

Son innumerables los motivos por los que la mayoría de personas prefieren el verano. No obstante, no se trata de una temporada del año idílica. Este periodo de altas temperaturas también tiene sus inconvenientes. Y no son pocos. Y es que, en España, ya nos encontramos en plena canícula, ese momento de la estación del verano que se caracteriza por la disminución o ausencia de lluvias. Es decir, una sequía.

En esta etapa del año, donde los termómetros se disparan, es complicado mantener nuestras rutinas diarias. Tanto en la vertiente alimenticia como en nuestras jornadas laborales o nuestro tiempo de ocio. El calor nos quita esa sensación de apetito y disminuye nuestra energía para el día a día. Por eso es importante adoptar algunas sencillas medidas de prevención para evitar que el calor nos gane la batalla este verano.

Plan de prevención contra las altas temperaturas

Como suele ser habitual año tras año, el Ministerio de Sanidad ha compartido su plan de prevención de los efectos de las altas temperaturas para este verano de 2023. Un documento que recoge las recomendaciones generales para combatir el calor. Además, también incluye un mapa diario de riesgo para conocer las previsiones y riesgos de cada punto de la península.

En líneas generales, lo ideal es no exponernos demasiado a temperaturas excesivas ni salir a horas centrales del día para evitar calambres, deshidratación, insolación o golpes de calor. Además, señala la importancia de seguir estos consejos en personas mayores o niños, quienes pueden verse más afectados ante estas situaciones. Estas son las 10 recomendaciones que hace la OCU para este verano: