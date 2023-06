Cómo reparar las costuras invisibles de una prenda

Aunque no seas una experta modista, es muy probable que en tu casa haya un costurero con las herramientas básicas de costura -dedal, alfileres y alfiletero, hilo blanco y negro, alguna que otra aguja, unas buenas tijeras, y, según como, algún trozo de goma elástica, botones de diferentes tamaños y colores, por ejemplo-.

No obstante, por muchos utensilios que tengas, debes de tener nociones básicas con la aguja y el hilo para salir del paso. Es posible que en un momento determinado puedas arreglar un siete en tu blusa favorita, zurcir un enganchón en una camiseta o asegurar un botón.

Harina de otro costal es que tengas la técnica necesaria como para que el arreglo que hayas conseguido hacer no se note. Si no eres una persona experta en la materia, es más que probable que tus puntadas sena irregulares, no demasiado precisas y con diferente tensión.

En NovaMás nos hemos propuesto ayudarte en este tema y que, al menos, las costuras invisibles no sean un hito imposible. En este artículo nos hacemos eco de una publicación de @teaganjacobsstudio para explicarte una manera muy sencilla de reparar las costuras invisibles de una prenda.

¿Qué es una costura invisible?

Reparar un descosido puede parecer a priori una tarea fácil, pero cuando nos enfundamos el dedal y preparamos la aguja y el hilo, nos damos cuenta de que quizá no es un trabajo tan sencillo.

Esta sensación es bastante común cuando nos enfrentamos a una costura invisible -también conocida como costura oculta o costura a mano invisible- y nuestras puntadas no se deben ver.

Es un tipo de costura utilizada en la confección de prendas de vestir -normalmente de alta calidad como vestidos de noche, trajes de fiesta o ropa hecha a medida- en la que se unen los bordes de la tela desde el interior, de modo que las puntadas no sean visibles en el lado derecho de la prenda.

Esto se logra utilizando un hilo del mismo color que la tela y se trabaja con mucho cuidado, con puntadas muy pequeñas y discretas para que se oculten entre las capas de tela o en los pliegues de la prenda.

Es una técnica que requiere paciencia y precisión, pero el resultado final es una costura que no interrumpe la apariencia de la prenda y le brinda un aspecto más pulido y terminado.

La puntada en escalera: la solución a las costuras invisibles

Para arreglar una prenda con una costura invisible debes comenzar por el paso más importante: planchar la prenda que desees arreglar. Si deseas un resultado excepcional, incluso puedes abrir un poco la costura para disponer de más espacio.

Una vez listo el tejido, solo debes asegurarte de hacer un nudo en el extremo del hilo, seleccionar una aguja muy finita y deslizarla de forma delicada para que cada puntada quede lo más disimulada posible.

Comienza introduciendo la aguja por la parte interior de la prenda hasta a ti, a partir de aquí debes coser cruzando de un lado al otro y ascendiendo por el mismo lado un par de milímetros.

Luego, de manera paralela a tu puntada anterior, continúa hacia el lado opuesto y asciende nuevamente, repitiendo esta cadencia con destreza hasta cerrar la costura por completo. En la última puntada, introduce la aguja en el interior de la prenda, estira del hilo para cerrar toda la costura y haz un nudo para asegurarte de que no se vuelve a abrir.

En la siguiente publicación puedes verlo para no perder detalle del proceso.

Con esta sencilla técnica de costura puedes atreverte a arreglar cualquier prenda y darles un acabado impecable.