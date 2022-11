Cómo puedo apuntarme a la Tarifa de Último Recurso o (TUR) de gas

Con la crisis energética que estamos sufriendo a raíz de la guerra de Ucrania los precios de la luz y el gas son cada vez más altos lo que augura un invierno difícil económicamente para las familias. Para paliar un poco esta crisis el Gobierno aprobó recientemente unas tarifas tanto para luz como para el gas que denominó Tarifa de Último Recursos o TUR en su forma abreviada.

Para establecer esta tarifa, el Gobierno supervisa las subastas del mercado y lo actualiza cada tres meses, por lo que el precio podrá variar en los siguientes meses: enero, abril y julio. La actualización más reciente entró en vigor el pasado 1 de octubre. Se prorrogará durante todo 2023 y el aumento del coste de la materia prima no puede rebasar el 15%.

Aunque actualmente la tarifa TUR no ofrece una gran ventaja en el caso de la luz, no es así para el gas, ya que acogerse a la tarifa TUR puede suponer un interesante ahorro económico. Puedes acogerte a este tipo de tarifa si tu consumo anual de gas es igual o inferior a 50.000 kWh.

Las comunidades de propietarios que lo decidan también podrán acogerse a la tarifa TUR temporal, según la OCU aunque sus precios se elevarán un 40% más que el resto de consumidores que la soliciten, finalmente resultará un 50% más barata que la que podrán encontrar en el mercado libre.

El pasado 28 de septiembre la Dirección General de Política Energética y Minas publicó en el BOE la tarifa de último recurso de gas natural, por la que se regula el precio de este según determinadas condiciones y ofreciendo diferentes tipos de tarifa TUR.

Tipos de Tarifa de Último Recuso

Este tipo de tarifas entraron en vigor el pasado 1 de octubre de 2022 y son las siguientes:

TUR 1 - Cuando el consumo es inferior o igual a 5.000 kWh/año. La tarifa será de 5,03 euros al mes si es de tarifa fija o de 6,355463 céntimos/kWh si la tarifa es variable.

- Cuando el consumo es inferior o igual a 5.000 kWh/año. La tarifa será de 5,03 euros al mes si es de tarifa fija o de 6,355463 céntimos/kWh si la tarifa es variable. TUR 2 - Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 15.000 kWh/año. La tarifa será de 9,52 euros al mes si es de tarifa fija o de 6,069581 céntimos/kWh si la tarifa es variable.

- Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 15.000 kWh/año. La tarifa será de 9,52 euros al mes si es de tarifa fija o de 6,069581 céntimos/kWh si la tarifa es variable. TUR 3 - Consumo superior a 15.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año. La tarifa será de 20,54 euros al mes si es de tarifa fija o de 5,852538 céntimos/kWh si la tarifa es variable.

Comercializadoras ofrecen la tarifa TUR

No todas las comercializadoras de gas ofrecen la TUR, además, no suele estar muy accesible para el usuario ya que a estas empresas les interesa que el usuario esté en el mercado libre y no en el regulado. No obstante, las comercializadoras de esta Tarifa de último recurso de gas son:

Energía XXI, del grupo Endesa

Naturgy Gas & Power, de Naturgy

Baser COR, de TotalEnergies

Curenergía, de Iberdrola

Régsiti, de Repsol

Por lo que si te interesa dar el paso y cambiarte a la TUR tendrás que revisar tu distribuidora de gas y buscar la opción que tiene en la tarifa TUR en las filiales ya mencionadas. Una vez, tengas localizada la filial vinculada el siguiente paso es ponerte en contacto vía telefónica u online y darte de alta a la nueva tarifa regulada. Necesitarás aportar algunos datos personales como:

-Documentación del titular del suministro de gas: nombre, apellidos y DNI

-Datos del contacto: teléfono

-Dirección de la vivienda o el punto de suministro

-Código Universal del Punto de Suministro (CUPS)

-Datos bancarios

El proceso es totalmente gratuito y el tiempo de espera para procesar el cambio dura como máximo 3 semanas. Por último, no tendrás que preocuparte de dar de baja tu anterior contrato ya que la comercializadora se encargará de realizarlo por ti.