Cómo eliminar el polvo por completo de las superficies blancas

Limpiar el polvo de los muebles, el suelo, los electrodomésticos o de cualquier otro rincón del hogar parece una labor sencilla, pero conlleva sus dificultades y complicaciones. Demasiado a menudono parece que pasar el paño sirva de mucho. Al poco tiempo (a veces en cuestión de minutos), el polvo vuelve a aparecer y es muy frustrante. A veces parece que limpiar sirve de poco.

El polvo se acumula día a día en todos los rincones imaginables. Da igual la superficie: si limpiamos hoy el polvo de un espacio en concreto, al día siguiente veremos cómo unas pequeñas motas de polvo vuelven a aparecer. No obstante, no se trata únicamente de un problema de limpieza e higiene, también puede provocar inconvenientes en algunos aparatos de tu hogar e incluso dañar nuestra salud.

Y es que, si no limpiamos, por ejemplo, los electrodomésticos, es muy probable que el polvo pueda llegar a atascar su funcionamiento. Es el caso de los filtros de aire acondicionado, los sistemas de calefacción o los de refrigeración. Además, por otro lado, evitaremos reacciones alérgicas o problemas respiratorios. Por esta variedad de razones, es importante mantener siempre la casa limpia y libre de polvo y suciedad. Por todo ello, desde NovaMás nos hemos propuesto darte una recomendación para la limpieza de tu hogar.

Un producto que hace magia contra el polvo

Las redes sociales son un espacio donde encontrar consejos y recomendaciones sobre muchos aspectos de la vida, especialmente para las labores de limpieza del hogar. No hay semana donde no se viralice un nuevo producto o artículo. En este caso, nos hemos encontrado con la cuenta de Instagram de @viveconele, quien ha compartido en su perfil un vídeo donde recomienda un producto que hace magia contra el polvo.

Se trata de una esponja que atrapa el polvo de una manera rápida, sencilla y muy cómoda. No es necesario aplicarle ningún tipo de producto de limpieza, solo debemos pasarla sobre la superficie que queramos limpiar y ya está. Además, al parecer, según cuenta la autora del vídeo, sería la alternativa a la esponja original, la cual tiene un coste muy elevado. Por lo que, por tan solo 1’58 euros podemos combatir y eliminar todo el polvo de nuestro hogar.

Su eficaz función y su bajo precio no son los únicos atractivos de este artículo, otra de sus grandes virtudes es lo fácil que se limpia. Con un chorro de agua es suficiente para que toda la suciedad acumulada en la esponja desaparezca. No obstante, hay un pequeño inconveniente que tiene solución. Ya no se puede encontrar en la página web mencionada en el vídeo. Debido a su éxito en redes sociales, se agotaron existencias, pero se puede seguir consiguiendo en la plataforma de Amazon, entre otras alternativas.