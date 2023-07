Los 6 libros imprescindibles para cuidar tu salud mental este verano

El verano es un momento ideal para disfrutar del tiempo libre. Por eso, muchas personas aprovechan para enriquecerse y leer algo de literatura. ¿Y si aprovechamos que vamos a leer un libro para leer algo que además de entretenernos nos ayude a cuidar nuestra salud mental? A continuación, te dejo el listado de libros que para mí son un "must" este verano:

'Los niños que fuimos, los padres que somos' de Beatriz Cazurro

Es indudable que la forma en la que nos han educado nuestros padres influye en nuestra forma de educar a nuestros hijos e incluso en nuestra forma de ser. Recomiendo lecturas que tengan que ver con el apego -aunque no tengas hijos- porque ayudan a comprender una gran parte de cómo somos. Por ejemplo: si de pequeño te caías, ¿tus padres te echaban la bronca, te decían que no pasaba nada o te consolaban? Experiencias como esta son fundamentales a la hora de explicar cómo nos comportamos a día de hoy. Otro libro que habla de apego y que es muy recomendable, aunque no tengamos hijos (y si tenemos hijos, mucho más) es 'El libro que ojalá tus padres hubieran leído' de Philippa Perry y Remedios Diéguez.

'Murmullos efervescentes' de Grecia de Jesús

Estoy muy orgullosa de incluir este libro en el listado porque lo he escrito yo misma. Es un libro escrito con mucho cariño en el que he conectado a un nivel muy profundo con mis pacientes para poder plasmar sus historias de forma anónima en estas páginas. Se trata de una lectura muy dinámica que incluye ejercicios que nos animan al autoconocimiento. Por otro lado, también se lee muy rápido porque cada capítulo es la historia de un paciente anónimo. Podría escribir muchísimos más capítulos porque cada paciente es una historia maravillosa, pero en este caso, he hecho una selección de aquellas historias que pienso que pueden hacer sentir identificada a más gente.

'Por si las voces vuelven' de Ángel Martín

Este libro hace llorar y reír a partes iguales. Ángel Martín ha sido capaz de escribir un relato de su experiencia tras un brote psicótico y ha sido capaz de recordar cómo razonaba su mente en aquel momento. Lo cierto es que a nivel psicológico ha demostrado una capacidad de introspección muy potente. Cuenta que tuvo una mala experiencia con el psicólogo posteriormente y eso no nos deja muy bien a los profesionales de la psicología, pero eso puede pasar desde luego… yo siempre digo que es como cuando vas con dolores al médico y te recetan ibuprofeno… hay profesionales con los que no conectas o simplemente profesionales que no están bien cualificados y esto pasa en todas las profesiones. En este libro lograrás empatizar mucho con las personas que no gozan de salud mental.

'El don de la sensibilidad' de Elaine N. Aron

Se oyen a menudo frases como "es que soy muy sensible" o conceptos relacionados con la sensibilidad. Además, socialmente se tiende a vincular la sensibilidad con la vulnerabilidad. En este libro se aprende sobre lo que es el rasgo PAS (Persona Altamente Sensible), sobre sus síntomas y también sobre cómo sacarle provecho a este rasgo para disfrutar de la vida. El rasgo PAS es un rasgo que permite a las personas que lo tienen sentir con más intensidad todos los estímulos a su alrededor a nivel sensitivo (con los 5 sentidos), pero si quieres más información sobre esto, este libro es el ideal.

'Inteligencia emocional' de Daniel Goleman

¿Sabías que una persona con inteligencia emocional tiene más probabilidad que cualquier otro tipo de persona de conseguir exitosamente sus objetivos? Esto y mucho más nos explica Daniel Goleman, un líder en el tema de la Inteligencia Emocional, tan importante en nuestro ámbito personal y laboral. Cada vez más las empresas miran por este tipo de cualidades y no les falta razón, ya que un trabajador motivado, feliz y que haya elegido su puesto de trabajo a conciencia rinde muchísimo más que un trabajador desmotivado, infeliz y que esté en un puesto de trabajo simplemente porque sí.

'Paula' de Isabel Allende

Tarde o temprano, la experiencia de un duelo estará en la vida de todos. Un duelo es ese proceso de nuestra mente que nos permite interiorizar una pérdida. Una pérdida puede ser cualquier cambio vital brusco como, por ejemplo: un despido, una mudanza, un fallecimiento… incluso puede darse por eventos positivos como mudarte a una casa mejor o el nacimiento de un hijo deseado. En este libro, Isabel Allende relata una novela muy bonita (y también triste) sobre el fallecimiento de su hija Paula. La autora abre su corazón y elige unas palabras para explicar lo que siente que pueden generar que cualquier persona en una situación similar se identifique y se sienta reconfortada.