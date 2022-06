El traje de Zara de Selena Gomez para la boda de Britney Spears

La boda de Britney Spears estuvo llena de celebrities que deslumbraron con sus outfits de grandes diseñadores. Y no es de extrañar, entre los asistentes estaba la mismísima Donatella Versace, la encargada de vestir a ambos novios y algunas de las amigas de la novia, como Paris Hilton.

Valentino y Monique Lhuillier fueron otras de las firmas que desfilaron por la residencia de la cantante en Los Ángeles, lugar donde celebró su boda secreta a la que solo invitó a sus amistades más íntimas.

Zara se cuela en la boda de Britney Spears

Pero, por sorpresa para todos, hay una marca low cost española que también estuvo presente en el enlace. Selena Gomez lució un original traje de color azul eléctrico de tres piezas -pantalón, americana y top tipo bustier- de Zara. ¿Te suena? Sí, es el mismo que desde NovaMás te recomendamos para el inicio de la temporada de bodas.

Se trata de un outfit que cuesta en su totalidad 149,85 euros (29,95, el top; 39,95, el pantalón; y 79,95, la americana) y que se vio igual de elegante -¡o más!- que el resto de trajes y vestidos de la boda.

Traje azul | Zara

La misma Britney destacó en uno de sus post de Instagram lo guapísima que iba la ex chica Disney: "es mucho más guapa en persona si eso es posible, estoy sin palabras".

Una boda llena de alegría

A pesar del intento de intrusión del exmarido de Spears, el cual estaba dispuesto a detener la boda costara o lo que costara, el enlace estuvo lleno de momentos divertidos y de recuerdos del pasado, de aquellos que generan nostalgia.

Madonna, por ejemplo, recreó el mítico beso que se dio con la novia en los MTV Video Music Awards de 2003. Escena que dio la vuelta al mundo y que ahora ha vuelto a emocionar a los fans. Ambas también cantaron el tema 'Vogue', uno de los más famosos de la reina del pop -y que podéis ver en la segunda parte del carrusel de la publicación anterior de Donatella-.

Tampoco faltaron cambios de vestido y muchísimos bailes. Tantos, que Britney reconoció que no se dio cuenta de quien era hasta que tomó asiento al lado de sus seres queridos y reflexionó.

¿Dónde conoció Birtney a su marido?

La cantante de 'Oops!... I Did It Again', conoció a su actual marido, el bailarín Sam Asghari, en octubre de 2016, cuando participó en la grabación de su vídeo musical 'Slumber Party'. La relación se hizo oficial justo al inicio de 2017, cuando compartió una fotografía de su cena de Año Nuevo con él.