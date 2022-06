¿Qué colores debes evitar si tienes la piel muy blanca?

El sector de la moda irrumpió con optimismo este año 2022. Los sentimientos de entusiasmo y anhelo hacia un futuro más alentador inundaron las pasarelas, que volvían a ser presenciales, y no tardaron en reflejarse en las nuevas tendencias.

Ahora, ante la inminente llegada del verano, nos encontramos a las puertas de la que, sin duda, va a ser una de las temporadas más coloridas, en la que los tonos más suaves y relajantes combinarán con los más vibrantes, energizantes y divertidos, dando lugar a looks bien cargados de positivismo.

Así pues, el fucsia, el verde, el lila, el naranja y el azul serán los grandes protagonistas, colores vistosos, con mucha personalidad, por lo que es importante saber cuáles de ellos encajan mejor con nuestros rasgos naturales.

Colores para pieles blancas

Usar las tonalidades que mejor combinan con nuestras características proporcionará al rostro un aspecto más sano y radiante, aun sin maquillaje, sobre todo en aquellas pieles más blancas. Pues cuando un color no favorece, puede acentuar ojeras, rojeces en la piel e incluso marcar en exceso las líneas de expresión, generando así un aspecto de fatiga.

Para las personas cuya complexión es fría -lo que significa que su tono de piel tiende a rosado, azulado o verdoso; sus ojos a grises, verdes grisáceos, marrones oscuros o negros; y su pelo desde el rubio platino, hasta el negro o gris- los colores que realzan son: el morado, el rosa, el azul, el rojo, el gris, el verde, los tonos pastel y, para joyería, la plata y el oro rosado. Sin embargo, deben evitar incorporar en sus looks el naranja, el beige, el café, el mostaza y el verde militar.

No obstante, eso no implica privarnos de llevar el color que más nos guste si no aparece en la lista, pues también debemos ser fieles a nuestro gusto y estilo y, en consecuencia, a aquello que nos hará sentir más cómodos y seguros de nosotros mismos. Pero es importante ser consciente de los colores que más casan con nuestras características.

¿Qué aporta cada color?

El color fucsia. El más vibrante de entre todas las tonalidades del rosa y el predilecto de la temporada. Acentuará el rubor natural, contrastando los rasgos de la tez pálida.

El color rojo. El color que aportará mayor contraste con las pieles más claras, proporcionando notoriedad y vida a cualquier look.

El color verde. Sin duda el color que ha entrado con más fuerza esta temporada, pues entre sus atributos destacan el optimismo, la energía, la esperanza y la prosperidad. Especialmente ideal para mujeres con tez clara, ya que consigue aportar luminosidad y brillo.

El color lila. En vestidos casuales, blazers, blusas o faldas, el morado hará que las pieles más blancas luzcan radiantes. Ideal para combinar con accesorios en tonos más suaves como blanco, azul o rosa e incluso para crear un outfit monocromático.

El color azul. Junto con el negro, el azul marino es el color que no puede faltar en tu armario si tienes la piel muy clara. Su versatilidad y elegancia evocarán personalidad a tus looks, ya sea en prendas o accesorios. Puedes complementarlo con toques metálicos para hacerlo más sugerente. La opción perfecta para eventos de noche.