¿Qué es el 'carakini'? El complemento que triunfa frente al insoportable calor

Las diferencias culturales entre Occidente y Asia son tan evidentes que, en ocasiones, parece que sean dos continentes que no comparten planeta. Durante la época del verano, las desemejanzas entre ambas culturas pueden apreciarse con mayor facilidad, solo hay que fijarse en las tendencias de moda actuales. Mientras en Europa se compran los trajes de baño pequeños, en China se demanda todo lo contrario.

Y no, no se trata de una tendencia actual. Hace más de una década -alrededor del año 2012- que en una región china comenzó a utilizarse una prenda muy particular y curiosa para protegerse de los efectos del sol en la piel y el cuero cabelludo. Es un complemento con el que han logrado, según un estudio de la Fundación para el Cáncer de Piel, que solo entre el 2% de todos los tipos de cáncer sean de piel. También en el país vecino, Japón, se ha reducido a un 4%.

El mejor accesorio para proteger el rostro del sol

Al noreste de China, en el balneario de Quingdao de la provincia de Shandong, es donde empezó a popularizarse esta prenda. Los chinos le bautizaron como "carakinis", probablemente de la combinación de cara y bikini, un atuendo que protege el rostro de quemaduras solares. Esta prenda, que destaca por sus llamativos colores, fue diseñada para proteger la piel y el cuero cabelludo del sol y, a la vez, combatir el cáncer de piel, cuya causa principal son los rayos ultravioleta. Pero no solo sirve para esto.

Resulta que estas prendas de baño también sirven para proteger a los bañistas de las picaduras de medusas o insectos que te pueden fastidiar el día por completo. Además, por este motivo, se trata de un complemento que suele ir acompañado de un traje de baño completo, para poder proteger todo el cuerpo y evitar molestias, quemaduras o cualquier reacción adversa en la piel. Sin embargo, el "carakini" también tiene una función relacionada con un componente social.

La piel y el estatus social en Asia

A la mayoría de ciudadanos chinos, más allá de género y edad, les disgusta la idea de broncear su piel. De esta forma, el "carakini" les permite mantener el color porcelana de su piel, una característica que en su sociedad está relacionada directamente con la belleza, pero sobre todo es sinónimo de la clase social a la que se pertenece.

Según las tradiciones culturales y sociales de China, la diferencia entre tener una piel blanca y una piel bronceada está en que la primera trabaja en la oficina y la segunda en el campo. Es decir, la piel blanca está relacionada con tener un estatus social más alto.

Por último, se trata de una prenda que no es nada cara y que puedes comprar en Amazon por menos de 10 euros. Además, es un complemento muy sencillo de confeccionar en casa con telas sobrantes o ropa antigua, por lo que se convierte en una opción muy recomendable y económica.