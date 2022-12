Los mejores bolsos para llevar de fiesta estas Navidades y que no molesten

La mayoría de mujeres estaremos de acuerdo en que un buen outfit de fiesta no está completo sin su bolso. Este accesorio es la guinda del pastel de cualquier look de noche, ya que puede aportar ese toque de color o brillo que le falta a las prendas.

Sin embargo, este complemento no es tan fácil de elegir, pues el más sofisticado y original suele ser bastante molesto de llevar y el más cómodo, no es lo suficientemente atrevido como para elevar el look a otro nivel.

Por no hablar de los tejidos y abalorios, que en muchas ocasiones son los culpables de la rotura de medias nada más salir de casa.

Bolsos perfectos para salir de fiesta

Ahora que se acercan las Navidades, tu agenda estará repleta de cenas y fiestas y tu tiempo de ir de compras será limitado. Por eso, en NovaMás, hemos decidido hacer un listado de bolsos cómodos y bonitos para que no tengas que preocuparte de buscar uno.

Toma nota, estos bolsos te permitirán llevar tus pertenencias básicas e ir vestida como una auténtica influencer.

Mini bolso metalizado

Una buena opción es este mini bolso rosa metalizado de Mango, en el cual llevarás lo justo y necesario para sobrevivir a la fiesta sin dejar de ir divina. Tiene una cadena larga, por lo que podrás llevarlo cruzado, lo que te resultará muy cómodo si vas a estar bailando o moviéndote de un lado a otro.

Además, su precio es de 17,99 euros, por lo que no va a encarecer demasiado tu outfit. También está disponible en azul eléctrico y en plata oscura.

Bolso de fiesta | Mango

Bolso con tejido Mesh

Si eres de las que no sabe salir de casa sin llevar todos los "por si acaso" en el bolso, entonces deberás optar por una opción cómoda pero más grande. Como este bolso de hombro tan festivo, confeccionado en tejido Mesh -tipo malla metalizada-. Al no ser rígido, te permitirá llenarlo de cosas que necesites.

Se trata de uno de los tejidos que más se llevan esta temporada y está disponible en color plateado, naranja y negro. Su precio es de 29,99 euros y lo encontrarás en Parfois.

Bolso de fiesta | Parfois

Tipo saco

Si tu presupuesto es más alto, entonces puedes optar por un bolso de fiesta de It’s Lava. La firma de la influencer Sara Baceiredo tiene un apartado para ocasiones especiales, en el cual encontramos diseños tan originales como el Borale.

Este bolso tipo saco lo podrás llevar colgando de tu brazo o en el hombro, donde quedará bien sujeto y te asegurarás de que nadie pueda abrirlo si te despistas. Es disponible en varios colores y tejidos y cuesta entre 75 y 80 euros.

Con plumas

Por último, una opción muy original es este bolso tipo sobre con brillos y plumas que se puede llevar como bandolera. Está disponible en dos colores que combinan con todo, negro y plateado, y lo podrás comprar en Zara por 49,95 euros.

Se trata de un modelo de bolso perfecto para aquellos looks sobrios a los que les haga falta un toque divertido.