Marta Ortega, su primera fotografía como presidenta de Inditex

Después de una trayectoria de 15 años en distintas áreas del grupo desarrollando diferentes actividades, Marta Ortega, la hija de Amancio Ortega emprende una nueva e ilusionante etapa en la que apostará por continuar con el modelo de negocio de su predecesor.

Este viernes es un día histórico para el gigante textil, y es que Marta Ortega se convierte en presidenta de Inditex cogiendo el relevo de Pablo Isla al frente de la compañía.

"Estamos enormemente agradecidos a Pablo Isla por su extraordinario trabajo y dedicación durante todos estos años. Me gustaría destacar su inmensa contribución, no solo a nuestro grupo, sino también a la industria de la moda en general", expresaba Marta Ortega tras ser nombrada presidenta.

"Me siento profundamente honrada y comprometida por la confianza que se ha depositado en mí y enormemente ilusionada por el futuro que entre todos vamos a acometer", confesaba tras hacerse pública la noticia, señalando que "he vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos quince años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria".

Un puesto como presidenta no ejecutiva de Inditex que compaginará con las labores que venía desarrollando en los últimos tiempos, en los que ha estado centrada en dirigir el reforzamiento de la imagen de marca y propuesta de moda de Zara, área que seguirá supervisando. Y es que desde que a hija de Amancio Ortega está al frente de la marca ha conseguido grandes campañas para la firma.

Su primera fotografía como presidenta

Marta Ortega | EP

En su primera fotografía como presidenta de Inditex (distribuida a los medios de comunicación), la hija de Amancio Ortega, con el pelo recogido y un sofisticado traje sastre negro, una impecable camisa blanca y joyas discretas, es la serenidad y la elegancia personificadas y refleja cómo afronta esta nueva etapa en su vida.

Madre de dos hijos, Amancio, de 8 años, fruto de su matrimonio con Sergio Álvarez Moya, y Matilda, de 2, fruto de su actual matrimonio con Carlos Torreta, del que se enamoró en 2016 y con quien se casó en 2018 en A Coruña.