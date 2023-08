El look de Hailey Baldwin que querrás copiar por comodísimo: Camiseta ancha y short deportivo

Fotos por aquí, vídeos por allá, mil looks y un don para el modelaje. La cámara adora a Hailey Baldwin y, si no te lo crees, comprueba su feed de Instagram. En todas las publicaciones sale ideal, sea bañándose en el mar, cuidando su rostro o junto a su marido Justin Bieber. La famosa no es solo una referencia dentro del mundo de las pasarelas, sus outfits también nos inspiran.

Precisamente, hace apenas unos días, las cámaras de los paparazzi la captaron por las calles de Beverly Hills, una situación cotidiana en la que lucía un look completamente deportivo y de lo más cómodo. Y, a pesar de ser un robado, Bieber parece sacada de un anuncio, pues no pierde ni su estilo ni su presencia, ¡sale genial en las fotografías!

Este es el outfit más cómodo de Hailey, la modelo y esposa de Justin Bieber

El look por el que apostó Baldwin es sencillo y solo consta de 3 partes. La más llamativa es el pantalón corto tipo chándal de color naranja chillón, una pieza que solo intuimos, pues queda tapada casi por completo por la camiseta oversize que lleva. Esta es muy básica: blanca y con un mensaje que hace alusión al pintor Claude Monet y al Instituto de Arte de Chicago, texto estampado en el pecho de la camiseta, cuya tipografía está rellena con uno de los cuadros del artista.

Hailey Baldwin | Gtres

Como calzado, ha apostado por unas deportivas sencillas y unos calcetines blancos altos arrugados. Parece que lleva una chaqueta o sudadera del mismo color que el pantalón, por lo que intuimos que se trata de un conjunto. Por último, completa su estilismo con unas gafas de sol negras finas y varias joyas: unos pendientes dorados grandes, un collar con la letra 'B' y un reloj en su mano izquierda.

Nada más y nada menos que un outfit de gimnasio algo más chic gracias a los complementos, pero, para ella, un atuendo ideal para salir a la calle sin la necesidad de hacer deporte, solo por moda, aunque quizás se haya decantado por este atuendo por el simple hecho de querer ir cómoda.

Hailey Bieber | Gtres

Cómo vestir 'low cost' como Hailey Baldwin Bieber

Si te ha gustado la idea, puedes recrear su look, ya has visto que tan solo necesitas una camiseta ancha y unos shorts de deporte. Nosotros hemos intentado acercarnos al máximo al outfit de Baldwin y hemos encontrado dos prendas que pueden servirte a la perfección. Te animamos a que sueltes tu creatividad y crees el atuendo perfecto a tu gusto.

Si buscas una parte de abajo similar, en Shein puedes comprar el pantalón de chándal naranja chillón por solo 8 euros, disponible de la talla XS a la L. Incluye cordón en la cintura, por lo que puedes ajustarlos fácilmente a tu cuerpo. Cuentan con muy buenas valoraciones, así que va a ser una apuesta segura.

Short chándal naranja | Shein

Por otro lado, no hemos encontrado exactamente la camiseta de la foto, pues pertenece al museo mencionado, y tampoco aparece en su página web. Aun así, puedes coger de referencia la que tiene en su web Stradivarius. Sigue el mismo estilo, pero con un "Nirvana" de color rosa en el centro y una especie de ángel. Se vende por 17,99 euros. Si quieres un efecto oversize, te recomendamos que optes por una talla más.