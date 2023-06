¿Te han invitado a una boda? No vistas de rojo

Las bodas son ocasiones especiales que requieren ciertos protocolos y normas de etiqueta. Los invitados a menudo se esfuerzan por lucir elegantes y respetar el estilo y los deseos de los novios. Aunque existen muchas opciones de vestimenta apropiadas, hay algunos colores que se consideran inapropiados para usar en una boda, como el blanco o el negro.

Pero recientemente, las redes sociales se han hecho eco de otra tonalidad que debemos añadir a la lista de vetados: el rojo. ¿Por qué? Existen distintos motivos, pero el principal es por el mensaje erróneo que puedes dar a entender.

La amante del novio

Como lo lees. Según este tuit de la escritora Zahara C. Ordóñez, no puedes ir vestida de rojo a una boda porque significa que has sido la amante del novio. Una afirmación que pocos conocían, pero que ha causado furor en Twitter y ya acumula más de 24 mil likes y más de 500 retuits.

Muchas usuarias han contestado que han ido vestidas a la boda de su hermano, prima o tía de este color y que no eran conscientes de que podrían estar cometiendo un error de protocolo. Otras, en cambio, aseguran que, a pesar de no saber esta asociación, siempre habían descartado este color por otros motivos que comentamos a continuación.

Otros motivos por los que no deberías ir de rojo a una boda

El rojo es un color llamativo y vibrante que evoca emociones fuertes, como la pasión y la sensualidad. Tradicionalmente, este color ha estado asociado con la energía y su uso en ciertos contextos puede distraer o llamar demasiado la atención. En una boda, donde los protagonistas son los novios, es importante que los invitados permitan que la pareja brille en su día especial.

La etiqueta en las bodas dicta que los invitados deben vestir de manera elegante, pero sin destacar más que los novios. Optar por colores más sutiles y neutros ayuda a mantener una imagen respetuosa y discreta, sobre todo si se trata de un enlace religioso. Al elegir tonos menos llamativos, los invitados demuestran su consideración hacia los protagonistas de la fiesta.

Guía básica de protocolo para una boda

Antes de acudir a una boda, haz un repaso a este listado para ser un invitado 10 y contribuir a que esa pareja que tanto aprecias goce al máximo de esta celebración tan especial