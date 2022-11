¿Te gustan las camisas, pero no te apetece plancharlas? Ficha estas 4 opciones que no se arrugan

Tras una larga jornada de trabajo, lo último que nos apetece hacer es ponernos a planchar la ropa de la última colada. Y si a eso le sumamos las fibras sintéticas con las que se elaboran la mayoría de prendas low cost, que no se arrugan, la plancha pasa a ser un artilugio de antaño destinado a utilizarse solo para ocasiones -o prendas- especiales.

Sin embargo, hay una pieza de ropa de uso habitual que sí suele necesitar el planchado: la camisa. Si trabajas en una oficina con normativa estricta en cuanto a vestimenta o si, simplemente, tu outfit ideal incluye este tipo de prenda superior, deberás claudicar y planchar a menudo. O quizás no.

Camisas que no se arrugan

En la actualidad existen camisas de todos los colores y formatos que no requieren planchado. Están hechas de tejidos con su propio peso -si los tiendes con cuidado- quedan lo suficientemente lisos como para llevarlos una vez estén secos, sin tener que dar ningún paso más.

Se venden desde opciones low cost en las tiendas de las dintintas firmas de Inditex, como otras de más categoría hechas por marcas especializadas en este tipo de prendas que no se arrugan.

Dónde comprar camisas que no se arrugan

Bimani

Una de las marcas de referencia para comprar camisas y blusas que no se arrugan es Bimani. Quizás la conozcas por su colección cápsula con La Vecina Rubia, pero esta firma lleva facilitándonos la vida desde 2017.

Si buscas prendas con un diseño atemporal, clásico y discreto, sus blusas tipo camisa serán tu opción ideal. El modelo 'Nancy' o 'Pintxo' te arreglarán cualquier look, ya sea con unos jeans para ir al trabajo o con una falda para ir a una cena elegante. Su precio gira en torno a los 70 euros.

Sepiia

"Moda inteligente diseñada para la vida", así se vende Sepiia, otra de las firmas de referencia en venta de ropa que no se arruga. Los tejidos que utilizan no solo no necesitan planchado, también son antimanchas, neutralizan el olor, no se manchan con el sudor, son transpirables y de secado rápido.

Entre las camisas de mujer puedes encontrar estilos más cuadrados, ajustados y de colores y estampados de todo tipo. Su precio oscila entre los 60 y 75 euros.

Lefties

Si buscas una opción low cost, en la sección de hombre de Lefties encontrarás una camisa de planchado fácil por 5,99 euros. Tiene un corte ligeramente ajustado, por lo que se adapta también a la figura femenina. Si buscas un estilo boyfriend, esta opción es, sin duda, perfecta para tener como fondo de armario.

Camisa planchado fácil | Lefties

Uniqlo

Por último, también en la sección de hombre, en Uniqlo encontrarás una camisa antiarrugas 'slim fit' en color azul, blanco y negro. Una vez más, una opción idónea si buscas una prenda de corte masculino para llevar a modo oversize. Su precio es de 39,90 euros.

Y en la sección de mujer, las blusas de viscosa serán la opción ideal para evitar el uso de la plancha tras cada lavado. Su precio no alcanza los 35 euros.