Fallece el diseñador de moda Paco Rabanne a los 88 años

El diseñador Paco Rabanne ha fallecido a los 88 años, han confirmado a EFE fuentes de la firma de moda que fundó.

El diseñador de moda y perfumes, cuyo verdadero nombre era Francisco Rabaneda Cuervo, nació en Pasajes (Guipúzcoa), el 18 de febrero de 1934.

Marc Puig, Presidente Ejecutivo de Puig, declaraba en un comunicado su pesar por la triste noticia: "Me entristece profundamente el fallecimiento de Paco Rabanne. La historia de Puig y Paco Rabanne comienza a finales de los años 60 con el lanzamiento de Calandre, el perfume creado poco después de que el diseñador lanzara 12 vestidos imposibles de llevar en materiales contemporáneos. Su gran personalidad transmitió, a través de una estética única, su visión atrevida, revolucionaria y provocadora del mundo de la moda" y ha asegurado que "seguirá siendo una importante fuente de inspiración para los equipos de moda y fragancias de Puig, que trabajan conjuntamente para expresar los códigos radicalmente modernos de Paco Rabanne. Mis más sinceras condolencias a su familia y a quienes le conocieron".

Estudió Arquitectura entre los años 1951 y 1963 en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París, país al que emigró su familia tras la Guerra Civil española. Su nombre empezó a sonar con fuerza en el mundo de la moda. Fue en el año 1959 cuando pudimos ver una serie de siete vestidos de líneas geométricas firmados por Franck Rabanne en Women's Wear Daily, cuando ya se encargaba de diseñar bolsos para Roger Model y calzado para Charles Jourdan.

En 1966 presenta su primera 'colección manifiesto' compuesta por 12 vestidos fabricados con materiales contemporáneos y, meses más tarde, su segunda colección, esta vez de trajes de baño de Rhodoid. Diseñando accesorios para modistos como Givenchy, Balenciaga o Dior en estos primeros años, enseguida se dio cuenta que su carrera empezaba a despuntar, llegando a ser el responsable de la estética de algunas películas como 'Les aventuriers', 'Barbarella' o incluso de los vestidos de Audrey Hepburn en 'Two for the Road'.

El famoso diseñador español aprendió pronto el oficio ya que su madre era una de las costureras del diseñador Balenciaga.

Además de su carrera como diseñador, Rabanne se hizo un importante hueco en el mundo de los perfumes con Puig, unas exitosas creaciones que comienzan a finales de los años sesenta con el lanzamiento de Calandre