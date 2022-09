El estilo indie está de vuelta: las claves para entender esta tendencia

Si te hablamos del concepto indie, seguramente pienses en el género musical que se popularizó en los años 90, ese que englobaba todo tipo de "música independiente" de bandas que grababan sus discos autoeditándose.

Esta corriente musical derivó en una subcultura que reinó a principios de los 2000 y murió aproximadamente en 2012. Las personas categorizadas como indie solían ser jóvenes y adolescentes que querían huir de lo mainstream, es decir, de las tendencias del momento.

Esto, traducido en moda, significaba un estilo desaliñado pero sexy, que mezclaba tendencias como el grunge de los 90 con toques ochenteros y retro. Sí, una combinación un tanto extraña y poco específica que te será más fácil visualizar si buscas fotografías de famosas como Mary-Kate Olsen, Kesha o Katy Perry en 2010.

Mary Kate Olsen | GTRES

¿Y por qué te hablamos de esta estética? Porque todo apunta a que será la nueva tendencia que amará la generación Z y, por lo tanto, la que veremos en todas partes. En los últimos años, hemos visto volver los estampados psicodélicos de los años 70, los chándales de los 80, las plataformas de los 90 y los tops de los 2000, por lo que todo indica que la siguiente moda que los diseñadores van a recuperar es la de 2010.

A continuación te explicamos todo lo que debes saber para entender esta futura tendencia.

Look desaliñado

Igual que en la música indie encontramos todo tipo de estilos que tan solo comparten la etiqueta de "música independiente", en la moda indie podemos ver ropa muy diversa con un denominador común: el efecto desaliñado.

Una de las primeras personas que alertó de la vuelta de esta tendencia, la usuaria de TikTok experta en moda Mandy Lee (@OldLoserInBrooklyn), lo nombró indie sleaze que en español vendría a ser indie desaseado o desaliñado.

Dentro de esta tendencia todo vale, el vestido de estampado animal print puede combinarse con una camisa oversize de cuadros, cuanto más caótico sea el look, más tendencia.

Fiesta en el club

El look desaliñado no solo tiene que reflejarse en la ropa, la máscara de pestañas corrida, el pelo grasiento y mal peinado son otras dos claves de estos looks. De hecho, el estilo indie se asocia a las fiestas salvajes que parecen no tener fin.

Cámara digital y Blackberry

El indie también tiene su propio estilo de fotografía. Si este último verano hemos podido ver a las influencers recuperar las cámaras fotográficas de carrete de un solo uso, lo próximo en volver serán las cámaras digitales compactas que teníamos en 2010. Aquellas que llevábamos en el bolso siempre que salíamos de fiesta y que inmortalizaban los mejores momentos de la noche en una calidad que cualquier móvil actual podría superar.

Otra pieza clave eran las Blackberry, el teléfono móvil por excelencia de la época. Pedir el "BB pin" era lo más cool en 2010, 2011 y 2012. Aunque estos móviles seguro que no volverán, ya que desaparecieron para siempre al inicio de este año.

Bailarinas, pantalones pitillo y diademas

Si estás pensando en comenzar a recuperar las prendas clave para un outfit indie sleaze, deberás buscar unas bailarinas -si son de purpurina, mejor-, varios pantalones pitillo de colores, calcetines altos, medias estampadas, camisetas oversize y camisas semitransparentes. Tampoco pueden faltar las prendas con estampado de leopardo ni los accesorios con tachuelas.

Aunque uno de los accesorios más icónicos de la época fueron los sombreros y las diademas -las cuales te podías poner sujetando el pelo hacia atrás o en modo indio, pasando por la mitad de la frente-.