Dónde comprar el choker dorado que triunfa entre las influencers

El mundo de la moda está en constante evolución y de un día para otro, puede cambiar por completo. Cuando una influencer sube una fotografía, automáticamente marca tendencia y esta vez ha sucedido con un accesorio.

En concreto, tenemos que hablarte de un collar dorado que ha aparecido en algunos posados de nuestras it girls favoritas. Se trata de un choker rígido brillante de lo más elegante.

Para cualquier ocasión

Es un modelo de lo más versátil. Puedes dar un toque final a un look elegante combinando el collar con una americana y una camiseta con escote en V, o puedes llevarlo como accesorio en cualquier atuendo diario, dándole un poco de rollo. La influencer Alicia Guijarro decidió combinar su choker rígido de dos tiras con un vestido blanco y negro para ir a ver el tenis.

Por otro lado, María García decidió lucir uno con cuatro tiras junto a un vestido colorido y voluminoso, por lo que el complemento le permitió no recargar más su apariencia.

Collares estilo gargantilla

Puede que sea la primera vez que leas este nombre, pero no dejan de ser un subtipo de gargantillas. Este tipo de collares tienen cierta historia, ya que su origen se remonta décadas atrás, pero como el pasado siempre vuelve, la moda los trajo de vuelta hace unos años.

A diferencia de los típicos accesorios, los chokers se pegan por completo al cuello, por lo que ocupan mucho más espacio que cualquier otro collar. No suelen llevar incorporados demasiados adornos ni elementos que cuelgan, pero es cierto que existen muchos tipos diferentes, por lo que te será fácil encontrar el más indicado para ti.

Dónde comprarlo

Algunas de las joyas que vemos por redes sociales suelen tener precios elevados y son inasequibles para la mayoría de las personas. Si te has enamorado de esta joya, no debes preocuparte, porque hemos encontrado su versión low cost. La plataforma SheIn tiene en su catálogo un choker dorado rígido muy parecido al de las it girls por solo 2,50 euros. El diseño alberga una especie de cruzado en forma de equis y también puedes adquirirlo en color negro.

Collar rígido | Shein

Modelos atrevidos

Aunque el modelo preferido de las influencers sea el más fino, debes saber que no es el único diseño que puedes comprar. Si eres de aquellas que no se conforman con los abalorios de poco volumen, atenta a las opciones que te traemos. Zara tiene en su catálogo un choker dorado de lo más extravagante, elaborado con cadenas metálicas y con distintos colgantes de colores y corazones.

Colla rígido | Zara

Si buscas algo distinto, Mango tiene una opción que puede servirte. Puedes optar por una gargantilla trenzada confeccionada con poliéster y además, ajustable, por lo que se adapta a todo tipo de cuellos. Se trata de un complemento perfecto para el verano.

Collar tipo choker de tela | Mango

Cómo llevar un choker

Al tratarse de un collar que tapa el cuello, lo mejor es que optes por prendas superiores que despejen esa zona. La ropa de cuello redondo o también aquella sin mangas es muy recomendada, ya que liberaremos espacio y no recargamos tanto nuestra parte superior.

