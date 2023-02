Colección de Lefties para San Valentín: romántica, pero no cursi

Si eres una romántica y el día de San Valentín es toda una celebración para ti, te alegrará saber que algunas tiendas de Inditex ha lanzado colecciones especiales para este día. Si entras en la sección de mujer de Lefties, encontrarás un apartado con el nombre de este santo que está lleno de prendas con corazones y mensajes bonitos, pero, al contrario de lo que habrás pensado al leer el titular de este artículo, no son, para nada, cursis.

En el repertorio, encontrarás una camiseta negra básica de algodón, con un corazón rojo en el pecho con el mensaje "you are the one" y, en la espalda, el dibujo de dos dálmatas de Disney. Su precio: 9,99 euros. También hay otra parecida, pero a rayas negras y blancas. Esta es un euro más barata.

Camiseta San Valentín | Lefties

En el apartado camisetas Disney, también verás esta con las siluetas de Mickey y Minnie haciendo un corazón con sus manos. Es de color rosa y cuesta 9,99 euros.

Camiseta San Valentín | Lefties

Por 12,99 euros, podrás tener una sudadera de corte relajado de manga larga, cuello redondo y color rojo, con la frase: "Give power to love". Y por 17,99 euros, una de color gris con la silueta de dos dálmatas dándose la patita.

Sudadera San Valentín | Lefties

Tienes que saber también que la colección no se limita a partes de arriba, también hay unos preciosos vaqueros de tiro alto y corte relajado estampados con corazones del mismo tono que el pantalón. Su precio es de 22,99 euros y si quieres gastarte 25,99 euros más, puedes hacerte un total look vaquero con la cazadora a conjunto.

Vaqueros San Valentín | Lefties

Otros pantalones que te van a enamorar son estos vaqueros rectos con los bolsillos traseros con forma de corazón. Están disponibles en color azul y rosa y cuestan 22,99 euros.

Vaqueros San Valentín | Lefties

Por último, las gafas de sol con forma de corazón, que no solo usarás para celebrar el día de los enamorados, también te servirán para ir de festival o a fiestas de día. Serán el toque definitivo de todos tus looks. Están disponibles en tres colores y cuesta 3,99 euros. ¿Vale o no la pena tenerlas como fondo de armario?