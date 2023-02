Así es como debes colgar los jerséis para que no se estropeen

Mantener el armario ordenado es uno de los trucos más eficaces para no perder tiempo a la hora de vestirse. Visualizar un look cuando las prendas están bien colgadas y dobladas es mucho más sencillo que hacerlo entre un festival de colores y tejidos que no consigues diferenciar.

Para ello, es primordial que la mayoría de ropa esté colgada, pues es más fácil de ver que si está doblada en un cajón. Sin embargo, hay prendas que preferimos tener dobladas, como los jerséis, pues cuando los ponemos en una percha corremos el riesgo de que se deformen o estropeen.

Para evitar que esto ocurra, debes saber que los jerséis no se cuelgan de los hombros con el gancho saliendo por la abertura de la cabeza. Existen dos formas mucho más fáciles que hemos descubierto gracias a la cuenta de Instagram @diariodeunamuda.

Cómo colgar los jerséis

En un vídeo tipo Reel, esta creadora de contenido peruana nos propone dos forma distintas de colgar los jerséis. La primera consiste en estirar el jersey sobre una superficie, doblar las mangas hacia dentro, en forma de cruz, y pasarlo por el centro de la percha.

La otra, un poco más complicada, es doblar el jersey por la mitad, haciendo un pliegue vertical y poniendo una manga encima de la otra. Entonces, colocas la percha encima, dejando la parte del gancho en la zona de la axila. Doblas el jersey sobre de la percha y listo.

Viendo el video te quedará mucho más claro como hacerlo:

Cómo doblar los jerséis

Si has visto el vídeo hasta el final, habrás observado que esta instagramer también tiene un truco para doblar los jerséis y que queden muy compactos. Primero dobla hacia arriba la parte final del jersey, luego dobla las mangas una encima de la otra, haciendo que queden colocadas justo arriba del primer pliegue.

Después "cierra" el jersey hacia dentro, como si fuera un ventanal de dos hojas, y continúa haciendo otro pliegue en sentido contrario. En este momento queda una parte del jersey como si fuera un bolsillo, tela que debes aprovechar para envolver el resto de la prenda como si fuera un saco de dormir.

Algunos de los seguidores de esta cuenta insisten en que nunca se deben colgar las prendas de punto, ni siquiera de la forma que esta usuaria indica. "Solo se cuelgan en las tiendas para exponerlos", dicen.

Por eso, lo mejor que podrás hacer son tus jerséis es doblarlos, sea de esta forma que indica en el vídeo o de la forma tradicional. Todo dependerá de la organización que tengas en tus cajones.

Estos trucos también te servirán para las camisetas de manga larga.