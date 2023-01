El vídeo de Georgina Rodríguez hablando inglés que muchos han cuestionado por su nivel

Este pasado fin de semana, Georgina Rodríguez acudía a la gala de los premios Joy Awards 2023, una ceremonia que galardona y reconoce en Arabia Saudí, su nuevo hogar tras el fichaje de Cristiano Ronaldo en el equipo Al-Nassr, el esfuerzo y trabajo de celebridades en ámbitos relacionados con el cine, la música, las redes sociales e incluso el deporte en el mundo árabe.

Un prestigioso evento en el que la modelo brilló con el diseño confeccionado por el tunecino Ali Karoui, donde, enfundada en un vestido azul marino de terciopelo con escote de palabra de honor, un tul que cubría su cabeza, guantes largos a juego y espectaculares joyas, deslumbró frente a los focos.

Sin embargo, no fue esta vez su estilismo lo que ha acaparado la atención de no solo los allí presentes sino también de los usuarios de redes sociales que se han hecho eco de un momento que ya se ha viralizado en el universo 2.0.

Y es que, está circulando una entrevista que la propia Gio concedió durante la importante cita donde muchos han destacado el nivel de inglés de la influencer. Un vídeo donde, visiblemente nerviosa a la hora de responder a las preguntas que le hace la presentadora, vemos a la de Jaca contestar en el citado idioma que tanto ella como su familia están muy felices de estar allí, así como también agradece las muestras de cariño que está recibiendo desde que se mudó al país.

Pese a que Georgina trata de despedirse, la maestra de ceremonias la retiene unos segundos más y, al preguntarle sobre los detalles que componen su look, la modelo, un tanto incómoda al no poder expresarse con fluidez, entre otras cosas, comenta: "I tell veinticuatro horas before", tal y como puedes ver en el TikTok bajo estas líneas.

Una comentada entrevista donde muchos están cuestionando el nivel de inglés que la pareja del futbolista ofreció durante la gala con comentarios como "ahora que tiene todo el dinero del mundo pudo tomar clases de inglés hace rato". Sin embargo, otros también han salido en su defensa aplaudiendo su valentía "a pesar de que estaba súper nerviosa".