Victoria Federica triunfa en una fiesta de disfraces llena de influencers

Los disfraces siempre son un buen tema en torno al que hacer una fiesta, no importa si no es carnaval, Halloween o cualquier otra fecha señalada para sacar los look más originales y divertidos. Victoria Federica lo ha demostrado y solo ha necesitado una capa de terciopelo rojo y un minivestido.

Este fin de semana el circo ha llegado a Madrid. Lo ha hecho por la fiesta organizada por la agencia de representación 'Soy Olivia', una de las más conocidas dentro del sector. El lugar elegido, La Borla del Mentidero, un espacio destinado a eventos, bodas y otras celebraciones que la pasada noche del viernes se convirtió en un ir y venir de trapecistas, hombres con zancos, bailarinas y otros personajes característicos del mundo circense.

Entre los asistentes hemos podido ver a las hermanas Pombo, a Pablo Castellanos, María García de Jaime con su pareja Tomas Paramo, Laura Escanes y otros muchos que han regalado espectaculares imágenes en redes sociales luciendo sus espectaculares disfraces, aunque la que ha dado mucho que hablar ha sido Victoria Federica, la nieta del rey emérito, ha sacado todo el arsenal y no ha pasado desapercibida.

La hija menor de la infanta Elena decidió el pasado mes de octubre hacer pública su cuenta personal de Instagram y mostrarse al mundo. Lo ha hecho por todo lo alto, recibiendo halagos y mensajes de cariño, pero también alguna que otra crítica. Aunque no parece que eso le haya afectado demasiado a la nieta de la que fue Reina de España, Sofía de Grecia. Victoria Federica dio un paso adelante y se abrió camino en el mundo de las influencers. Cada publicación tiene un contenido cuidado y da pinceladas del potencial de la joven siendo objeto de todas las miradas.

El momento cumbre fue el pasado 28 de octubre, donde pudimos ver a la hermana de Froilán con un vestido firmado por Lorenzo Caprile que no dejó indiferente a nadie. Azul, terciopelo, hombreras, espalda al descubierto y una coleta XXL, esos fueron los ingredientes necesarios para hacer que Victoria Federica brillara en Sevilla.

Jorge Barcenas, el DJ que ya tiene etiqueta de novio, también asistió a la fiesta de disfraces dejando ver que son una pareja inseparable. Este verano supimos el traslado de Victoria Federica a la casa de su novio en la zona de José Abascal de la capital española, lugar donde residen ahora juntos.

Él fue el encargado de animar la fiesta con su música haciendo bailar a todos en una velada llena de brillo, espectáculo, disfraces y ausencia de mascarillas. Junto a su novia lucía un traje que podría pasar fácilmente por un domador de fieras, aunque con algo más de lentejuelas. Algo que seguro hizo al conseguir hacer que todos se movieran bajo las luces.

Una recién estrenada etapa de Victoria Federica como royal influencer. En solo unas semanas ha logrado alcanzar más de 72 mil seguidores en Instagram, y algo nos dice que pronto ascenderá la cifra. Bajo el hastag de #SOSpectacular la hemos visto con capa de terciopelo rojo, cuerpo ajustado con un corsé, múltiples lentejuelas y brillos sumados a un peinado con trenzas y a unos colores muy similares a la bandera estadounidense haciendo una reinvención de lo que podría ser un disfraz de Wonder Woman o un traje de majorette.

Fuera la que fuese la idea, la hija de Jaime de Marichalar ha triunfado y se lo ha pasado en grande.

