Vicky Martín Berrocal muestra cómo mantiene su figura tras su gran cambio

Vicky Martín Berrocal ha hecho uso de sus redes sociales para compartir con sus seguidores cuál ha sido su gran aliado en el proceso de pérdida de peso. La diseñadora ha compartido una imagen, sobre un fondo oscuro, donde se encuentran tres mini fotografías suyas boxeando y haciendo uso de diferentes complementos de este deporte, como la comba o los guantes.

"Algunas ya lo sabéis, pero para quién no, os cuento que para mantenerme en forma y despejar mi mente, hago sesiones de boxeo semanales y no puedo estar más enganchada", ha confesado la empresaria. El boxeo ha sido el deporte elegido por Vicky para cuidar su línea, siendo las clave de ello tanto "la adrenalina que me generan los ejercicios con la comba y con el saco", como también "la sensación de después".

En este contexto, la madre de Alba Díaz ha compartido también algunos consejos con sus followers en cuanto al deporte y a los hábitos de vida saludables: "Para concienciaros de la importancia de mantener hábitos de vida saludables, os animo a que busquéis el deporte que más os guste y os propongáis practicarlo 3 veces por semana. Yo me lo propuse con el boxeo y, ¡misión cumplida!", ha comentado la andaluza en el post.

A modo de conclusión, la diseñadora no ha dudado en lanzar un recordatorio a su comunidad: "El ejercicio no es suficiente para alcanzar tu peso ideal, por eso lo mejor es, como os digo siempre, poneros en manos de un médico especialista".

