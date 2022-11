Vicky Martín Berrocal confiesa que todavía le llama "marido" a su ex, El Cordobés, "con el respeto de Virginia (Troconis)"

Espectacular y presumiendo de curvas con un elegante vestido negro con escote fruncido tipo lágrima, Vicky Martín Berrocal ha acaparado todas las miradas en la presentación de la segunda edición de la ruta gastronómica con la que una conocida marca de ron recorre nuestro país. Sin ocultar que está viviendo una de las etapas más tranquilas de su vida, la diseñadora se ha sincerado como nunca y confiesa que, diez meses después de su ruptura con Joao Viegas Soares está preparada para, y deseando, volver a enamorarse.

Vicky Martín Berrocal | GTRES

Además, la onubense le ha contado a Europa Press el secreto de la maravillosa relación que mantiene con su exmarido, El Cordobés, y con Virginia Troconis. Y es que, con su exmarido Manuel Díaz, a quien Vicky confiesa que llama "marido con el respeto de Virginia", y con esta última, la diseñadora cree que tiene "una segunda familia": "Están para todo. Yo estoy aquí para ellos y creo que es fundamental. Ya te digo que hay que llevarse bien con todo el mundo, pero ya no es una expareja, un amigo. Cuando algo te pase o haya un problema, o algo que te desuna, hay que intentar unir".

Además, la madre de Alba Díaz desvela dónde reside la clave de su buena relación con el padre de su hija y con la venezolana: "Esto no funciona si uno no quiere. Funciona porque yo lo quise así, porque él lo quiso así, porque Virginia apoyó y estamos todos a una. Si hay alguien que de repente empieza a sacarle peros, al final no sale".

"Será mejor y más fácil la vida llevándose bien. Es innecesario porque ya de por sí es tan complicado, que encontrarte con alguien y tener que girar la cara, después, el irte a al cama con esa cosa de coraje, de rabia con alguien o lo que sea. Hay que irse a la cama en paz. Yo siempre digo que mi gran secreto de belleza, no hablo de una crema, que hay cosas que ayudan, pero para mí, lo fundamental, es vomitar y decir todo lo bueno y lo malo. No quedarte con nada en el día, porque irás a dormir de otra forma. Si te gusta algo, dilo. Si no te gusta, también. Depende de como lo digas, se puede decir todo", se ha sincerado.

Sobre si está abierta al amor, la diseñadora confiesa: "Sí, por favor, sí, sí. Abierta al amor, sí, quiero, quiero", y define al tipo de hombre que quiere a su lado: "Un hombre, pedazo tío, un hombre en mayúsculas, con valores, un hombre leal, legal, un tío que te coja de la mano y que se comprometa de verdad, un tío que no tenga miedos, un tío valiente, que me agarre y le guste vivir, que le guste aprovechar, que no tenga pereza. Que me aguante, que no es fácil, porque ya casi con cincuenta una ya se vuelve mucho más exigente.

