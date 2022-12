La máquina de la que Vicky Martín Berrocal no podrá desprenderse si quiere conseguir su objetivo: "La odio"

Ha sido en su perfil de Instagram desde donde Vicky Martin Berrocal ha compartido una fotografía con sus seguidores enseñando cuál será su imprescindible a lo largo del proceso físico que pretende alcanzar.

Una máquina de escaleras, la cual supone un gran esfuerzo, a la que la diseñadora parece no tenerle especial cariño: "¡No sabéis hasta qué punto odio estas máquinas! Sin exageración ninguna", ha confesado la madre de Alba Díaz.

Además, ha asegurado que se trata de una máquina "mortal", pero, a pesar de esto, no podrá separarse mucho de ellas si quiere alcanzar su nuevo objetivo: "Y lo que peor llevo es que no me voy a librar ni un solo día de ellas si quiero conseguir mi nuevo objetivo", ha explicado y concluido su mensaje la onubense.

Vicky Martín Berrocal en las máquinas del gimnasio | Instagram: @vickymartinberrocal

La diseñadora se propuso reducir su peso y consiguió perder hasta 20 kilos. Algo que ha conseguido gracias a otro de sus grandes aliados en este proceso, el boxeo. A diferencia de con las máquinas, Vicky confesó sobre que "no puedo estar más enganchada": "Para mantenerme en forma y despejar mi mente", expresaba sobre su afición al boxeo.

Para la influencer, el 2021 supuso un antes y un después y parece que 2022 no ha hecho más que reforzar sus propósitos. En este contexto y despidiendo el año desde las máquinas de escaleras, Vicky Martín Berrocal parece querer entrar pisando fuerte en este próximo año. La diseñadora ha mostrado una gran fuerza de voluntad a lo largo de este tiempo y a pesar de que no ha sido un proceso fácil, parece estar más que contenta con los resultados que ha obtenido y que sigue trabajando.