Verónica Romero impacta con su foto en bikini por su impresionante forma física a sus 44 años

Se podría decir que Verónica Romero mantiene una forma física espectacular. La cantante ha compartido con sus followers de Instagram, donde le siguen más de 90 mil personas, una instantánea que así lo prueba.

La que fuese finalista de la primera edición del concurso OT ha posado con un bikini de color morado, un tono que está en tendencia esta temporada, y con el que puede presumir de un excepcional cuerpo.

En cuclillas, sonriente y visiblemente más morena, la artista ha escrito en el pie de foto de su publicación: "It is getting hot in here!!! La cosa está que arde!!! Habrá q llamar a los bomberos". Sin duda un post que muchos de sus fans no han dudado en comentar para, además de mostrarle su cariño, aplaudir la forma física de la cantante: "Tremenda! Magnífica! Fantástica! Cañón! Bombón!", "Guapa te deseo un feliz domingo tarde" o "Ayyyy Vero Vero" eran algunos de esos mensajes que le han hecho llegar sus seguidores.

¿Qué hay detrás de su cuerpazo?

Aunque no ha revelado cuál es el secreto para mantener ese físico a los 44 años, lo cierto es que en alguna que otra ocasión, Verónica Romero ha compartido determinados vídeos de sus entrenamientos, los cuales parecen ser muy duros.

Así, en un vídeo compartido en 2021, la artista se dejaba ver haciendo unos difíciles abdominales en barra. Una publicación en la que ella misma apuntó: "Nota: Las endorfinas que se generan durante la práctica de deporte te dan una sensación de felicidad natural. Al mismo tiempo eliminamos cortisol, también llamada la hormona del estrés. Y, demás, la liberación de dopamina nos hace experimentar una sensación placentera después del ejercicio. Resumiendo: El deporte es la mejor medicina si te sientes mal, sal a caminar, a correr, sea lo que sea o puedas, hazlo, te va a ayudar muchiiiiisimo".

Sea cual sea el secreto de Verónica Romero, lo que es evidente es que la exconcursante de OT mantiene una forma física espectacular que muchos de sus seguidores halagan.

