Vanesa Romero aclara si tuvo algo con William Levy tras los rumores que les relacionaron sentimentalmente

Han pasado casi dos meses desde que trascendiera la segunda ruptura entre Vanesa Romero y Emilio Esteban. Poco después de darse una segunda oportunidad, la actriz y el productor musical, según publicó en exclusiva Diez Minutos, decidió poner fin a su noviazgo por los distintos proyectos de vida que respectivamente tenían.

Días más tarde fueron los micrófonos de Europa Press quienes se hicieron con las declaraciones de la intérprete donde confirmaba el bache sentimental.

"No voy a comentar, sí confirmar la ruptura porque ya sabéis que yo soy bastante transparente con vosotros y cuando tengo algo que comentar lo comento", explicó pidiendo respeto ante la delicada decisión: "Tampoco quiero hablar mucho del tema. Es real, pero a partir de ahí ya tenéis que permitirnos que sea algo íntimo".

Ahora, Vanesa ha reaparecido este miércoles 28 de septiembre en un evento en Marbella organizado por Ron Brugal donde la música y la alta gastronomía estuvieron muy presentes.

Allí, la alicantina dedicó unos minutos a hablar con el último medio citado y, con gran simpatía, se mostró de lo más receptiva a la hora de responder las preguntas.

Volcada y centrada en proyectos que le "llenan de ilusión", la actriz confiesa que su corazón está "bien" y asegura estar "tranquila, ahora mismo, bien".

Romero prefiere no darle ningún consejo a Tamara Falcó tras la infidelidad de Íñigo Onieva pues "esto es muy complicado, todo tiene su proceso, sus tiempos", eso sí, cree que "al final las cosas pasan por algo, digo yo, no lo sé".

¿Tuvo algo con William Levy?

Además, la actriz ha querido aclarar los rumores que este pasado verano le relacionaron sentimentalmente con el actor de moda William Levy.

¿Se quedó en una simple habladuría o hubo algo más? "No, no, no, por Dios. Es una persona que conocí en el Starlite, coincidí en una mesa con él y con mucha otra gente y simplemente fue eso. O sea que no hay nada más, absolutamente nada más", niega la intérprete.

