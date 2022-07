Vanesa Romero aclara si ha conocido ya al hijo de su ex Alberto Caballero y Miren Ibarguren

Más información Miren Ibarguren muestra su embarazo con un ajustado vestido negro

Vanesa Romero y Alberto Caballero mantuvieron una relación de más de ocho años, entre ellos uno de casados.

Sin embargo, su romántica historia de amor, en 2013, tres meses después de su boda, llegó a su fin y, aunque tardaron en reconocerlo al principio, fue cinco meses más tarde cuando confesaron su divorcio.

Tanto la actriz como el productor prefirieron llevar su ruptura de la mejor manera posible.

Poco después, el productor de televisión rehacía su vida y comenzaba una nueva relación con Miren Ibarguren.

Durante estos años ambos se han mostrado de lo más felices y unidos, y fue hace apenas unas semanas cuando pusieron el broche de amor a su historia y dieron la bienvenida a su primer hijo juntos.

Ambos están de lo más felices de estrenarse en el mundo de la paternidad, y aunque no querían desvelar el nombre del pequeño, ha sido María Hervás, una compañera de profesión y gran amiga de Miren y Alberto, quien ha confesado que es un niño y que se llama Rocco.

¿Lo conoce ya Vanesa Romero?

Ahora los medios han querido saber si Vanesa había podido conocer ya al hijo de su expareja, algo que sin duda no ha tardado en contestar: "No he tenido la oportunidad de conocerle", señalaba a Europa Press.

Sin embargo, la actriz se ha mostrado de lo más feliz por esta noticia: "Traer un hijo al mundo es una noticia maravillosa, feliz, maravilla", decía manifestado que está "muy contenta por ellos dos".

Parece que la intérprete solo tiene buenas palabras para Alberto Caballero, y es que Vanesa cree que su compañero será un gran padre: "Súper niñero, será un padrazo, lo tengo clarísimo. Desde fuera lo que yo he convivido con él sí, se le ve que es un padrazo".

