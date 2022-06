Dani Gemelier habla del accidente que tuvo en el que murió una chica: "Es una cosa que te marca"

Jesús y Daniel Oviedo, más conocidos como los Gemeliers, saltaron a la fama en 2014 tras participar en la primera edición de 'La Voz Kids'. Tras ello, han ido poco a poco labrándose su carrera musical con la que han cosechado grandes éxito y se han hecho con una legión de fans.

En su última aparición se han trasladado hasta Sevilla, concretamente en la presentación de una aplicación llamada 'Me caso', y donde han atendido a los medios tan simpáticos y cercanos como de costumbre. Ambos se han puesto de traje para la ocasión, aunque esta vez, a los periodistas allí presentes les ha costado más diferenciar quién es quién tras aparecer los dos con el mismo color de pelo.

Un evento relacionado con las bodas y en el cual Dani ha asegurado a Gtres que: "Siempre son buenas las futuras ideas. Nunca se sabe por dónde pueden llegar la cosas, ni cuándo".

Aunque el verano está a la vuelta de la esquina y se les presentan unos meses muy moviditos, los Gemeliers están componiendo lo que puede ser un nuevo disco o "single a single". Jesús ha aprovechado para contar que están muy felices en estos momentos ya que "son dueños de su carrera" y están muy a gusto haciendo lo que quieren.

Sobre el fatídico accidente

Dani Oviedo hace cuatro meses se veía implicado en un grave accidente de tráfico en Sevilla en el que fallecía una chica de 16 años. El vehículo, en el que iban seis personas, entre ellas el cantante, circulaba a gran velocidad por el centro de la ciudad de madrugada y el conductor perdía el control, saliéndose de la vía y chocando contra una farola. La menor, que iba sin cinturón y hermana de uno de los mejores amigos del artista, fallecía en el acto.

Visiblemente recuperado de este durísimo golpe por el que todavía asiste a terapia: "Estoy bien. En su momento lo pasé mal pero bueno, entre el hermano de la chica y yo hemos estado más unidos que nunca, hoy en día es mi mejor amigo y aunque son cosas que es preferible que no pasen, hay veces que te toca. Piensas que no te va a pasar nada, que somos indestructibles, pero está todo bien" confiesa, revelado que "es una cosa que al final te marca" y que, gracias al apoyo de los suyos, "sigue adelante poco a poco".

"Son situaciones que nos marcan para siempre", añadía recordando esta dolorosa situación.

A su lado de modo incondicional, su hermano Jesús, que se lamenta del daño que muchos le han hecho a Dani tras el suceso: "Nosotros al final somos una familia muy unida y humilde, lo único que queremos es lo mejor para los nuestros, como todos y al final que te metan en el ajo de una cosa que no es real, hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen. Opinar es gratis. Yo en lo que me toca, he protegido a mi hermano todo lo que he podido y estoy sacando las garras para el primero que pille, me lo como".

