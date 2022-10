La tristeza de Vicky Martín Berrocal en la capilla ardiente de Jesús Quintero

Tristeza en el mundo del periodismo de nuestro país tras el fallecimiento de Jesús Quintero a los 82 años a causa de una parada cardiorespiratoria mientras dormía la siesta en la residencia de Ubrique en la que llevaba residiendo varias semanas. Cumpliendo sus últimas voluntades, la capilla ardiente del inolvidable 'Loco de la colina' se ha instalado este martes en el centro socio-cultural que lleva su nombre en su localidad natal de San Juan del Puerto, en Huelva, donde vivió los últimos años de su vida.

Además de centenares de personas anónimas que han querido despedir al emblemático periodista, numerosos rostros conocidos se han desplazado hasta el pueblo onubense para dar su último adiós al comunicador que inventó los silencios como forma de entrevista.

Rostros conocidos se despiden de Jesús Quintero

Muy amiga de Quintero, Vicky Martín Berrocal llegaba muy seria a la capilla ardiente, evitando hacer declaraciones. Vestida de luto y ocultando su tristeza detrás de unas gafas de sol negras, la diseñadora se despedía en silencio del presentador, al que en redes sociales recordó con uno de los poemas más famosos de Juan Ramón Jiménez: "Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros cantando. Y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido. Y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron y el pueblo se hará nuevo cada año. Y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré, y estaré solo. Sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido".

Francisco Rivera, por su parte, se mostraba muy afectado y, asegurando que no tenía "muchas ganas de hablar", definía el fallecimiento de Quintero como algo "terrible". "Se ha ido mi maestro, se ha ido mi hermano y le voy a echar mucho de menos. Me dio la oportunidad de presentar un programa muy bonito y de conocerlo, que es mucho mejor. Mientras yo viva, va un cachito de él" ha confesado al borde de las lágrimas.

Isabel Gemio ha preferido recordar con una sonrisa al periodista, al que ha definido como un "referente". "Le recuerdo con mucho cariño, con mucha gratitud a la vida porque me permitiera haberlo conocido y haber aprendido de él y que me diera oportunidades" ha destacado.

Apenada, la presentadora ha confesado que se "arrepiente" de no haber hablado con Quintero cuando se enteró de que su estado de salud había empeorado en el último mes: "He tenido un mes muy ocupado por la gala benéfica de mi Fundación y lamento no haberlo llamado en ese momento. Lo habría dejado todo por él" ha reconocido.

"Fue un creador de muchas cosas, las entrevistas que hacía, pero nos deja una obra realmente impresionante. Ha muerto el último poeta romántico de la radio, nunca entenderé por qué no trabajó hasta que él no quiso. Nunca lo entenderé" ha concluido emocionada.

Jesús Vigorra, Rafa Almarcha, la alcaldesa de San Juan del Puerto, Rocío Cárdenas, Arcángel y 'El Pecas' y otros amigos que no quisieron pasar la oportunidad de dar su último adiós al 'Loco de la colina'. Este miércoles su capilla ardiente permanecerá abierta hasta las 10.00 de la mañana y posteriormente será enterrado en la intimidad en el cementerio municipal de San Juan del Puerto.

