Los terribles comentarios que Berta Vázquez ha recibido por su físico tras publicar un vídeo bailando

Una disfrutona Berta Vázquez se ha empoderado al ritmo de 'Ahora quién' de Marc Anthony para regalarnos un vídeo que ha impresionado por los increíbles movimientos con los que vive cada uno de los versos de la canción.

Así, poniendo de manifiesto sus dotes como artista, la actriz, deleitándose con la 'Salsa Version' en lo que parece el salón de su casa, aparece bailando toda una coreografía destilando belleza y sensualidad.

Una espectacular puesta en escena que muchos de sus seguidores han aplaudido pero que, por desgracia, se ha visto ensombrecida por numerosas críticas...

Y es que, la también conocida como 'La Rizos' por su interpretación en la famosa serie 'Vis a Vis', ha recibido una serie de desafortunados comentarios relacionados con su físico: "No puedo creer que sea Berta, parece que le sentó bien el asado de diciembre", "Ha engordado mucho o es mi impresión", "Oye cómo le has metido al solomillo" o "Supongo que será el gimnasio o has engordado", son algunos de los mensajes que aparecen en el tablón del post y que puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

Desagradables acusaciones sobre las que la intérprete no se ha pronunciado pero sobre las que algunos de los usuarios han querido alzar su voz y salir en su defensa: "Que p*** asco de comentarios, juzgamos el físico de las personas sin saber y, por supuesto, sin mirarnos el nuestro", "NUNCA NUNCA NUNCA hagas comentarios sobre el cuerpo de otra persona ya que no sabes lo que puedes llegar a herir. Si haces un comentario sobre el cuerpo de alguien que sea del tuyo" o "Me encanta la gente que se piensa que todo el mundo no tiene espejo en casa. Vamos a ver, de los cuerpos ajenos no se opina".