Tamara Falcó e Íñigo Onieva se deshacen de amor a una semana de su boda: "No ha sido fácil llegar hasta aquí"

El próximo 8 de julio se unirán en matrimonio Tamara Falcó e Íñigo Onieva en el Palacio El Rincón, en Madrid. La pareja verá por fin realizado su sueño de casarse ante sus seres queridos, después de unos meses en los que ha habido un percance tras otro, como el caso del vestido de novia de la marquesa.

No solo en lo relativo a los preparativos de la boda, pues también les han envuelto algunas polémicas como el despido del ingeniero ysu supuesta vinculación con Café Gijón.

Una de los últimos rumores que habían surgido ha sido el robo de las joyas de Tamara en un atraco en plena autopista que Íñigo se ha encargado de desmentir, según ha recogido Europa Press: "No es verdad. Eso no es nuestro, eso será de otra pareja que desafortunadamente por ellos pues les ha pasado eso. Nosotros no somos. Gracias por el interés y todo perfecto".

Entre tanto ruido, la pareja se ha declarado su amor en sendos mensajes a través de sus redes sociales. Primero era Tamara la que subió en Instagram una imagen de ambos besándose con unas emotivas palabras: "Ya no nos queda más que una semana y un día para estar unidos para siempre a ojos de Dios, mi Íñigo Onieva".

"No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero lo hemos logrado y somos muy felices", continuó, revelando el mensaje que le dijo su prometido la noche anterior: "Vamos a seguir bailando toda la vida y estoy deseando que empiece ya. Te quiero".

Tamara lo publicada desde Nueva York, donde viajó junto a su madre para probarse, por última vez, el vestido que lucirá el próximo 8 de julio.

Por su parte, Íñigo hacía lo propio horas más tarde con un carrusel de imágenes de los dos en su fiesta de compromiso, en las que aparecen bailando, abrazados y besándose: "Eres magia mi amor, gracias por sacar la mejor versión de mí y llenarme de felicidad cada día. No puedo admirarte más. Eres valiente, luchadora y pura luz".

"En una semana empieza nuestro camino juntos como familia donde el 'TÚ' y el 'YO' desaparece y pasa a ser 'NOSOTROS' y nada más importa. ¡Gracias por tu valor, amor, alegría y generosidad!", escribió el relaciones públicas.

Con estas declaraciones, la pareja deja claro que nada ni nadie puede eclipsar la felicidad que sienten en estos momentos.